Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Mangez local ! Profitez de l'abondance de l'été !

J’entends souvent : « oui, mais c’est un bon sucre, c’est naturel! », surtout dans le contexte des fruits. Je me souviens d’avoir pensé de la même façon lorsque je mangeais facilement la moitié d’un sac de pommes par jour. J’ai bien souvent utilisé l’expression « une pomme par jour éloigne le médecin pour toujours », mais j’exagérais.

Le sucre que nous pensons être « naturel » et que l’on trouve dans le sirop de maïs, le sucre blanc, les fruits ainsi que dans beaucoup de produits sucrés, s’appelle le fructose. Le fructose et le glucose sont les deux composants du sucre blanc. Les deux molécules se ressemblent beaucoup. Cependant, elles sont traitées différemment par le corps humain.

Tous les sucres appartiennent au groupe de macronutriments « les glucides », qui se trouvent dans plusieurs aliments. Il existe différents types de sucres :

• Lactose

• Sucrose

• Glucose

• Fructose

• Amidon

Au niveau des sucres, il y a seulement le glucose qui peut carburer notre corps. Cela signifie que tout sucre doit être, éventuellement, transformé en glucose dans notre système.

Tandis que le glucose peut être absorbé dans toutes nos cellules comme source d’énergie, le fructose doit être métabolisé dans le foie, un processus qui produit du cholestérol LDL, de l’acide urique, des radicaux libres et l’engraissement du foie.

Le fructose maintenant est présent dans beaucoup de produits transformés en tant qu’édulcorant. Le problème avec le fructose à l’extérieur de l’ensemble d’un fruit c’est que les vitamines, les minéraux et les acides aminés (les nutriments) ne sont plus là. Ces nutriments sont essentiels au métabolisme du fructose dans le foie. Quand nous consommons des produits transformés sucrés (et ce, trop souvent), nous épuisons nos corps des nutriments pour métaboliser ce sucre. On finit épuisés, sans énergie et nous augmentons le risque d’une détérioration de la santé de nos cellules.

Dans la nature, les animaux mangent des fruits lorsqu’ils sont en saison, soit pour les nutriments (antioxydants, minéraux et vitamines) ou pour s’engraisser avant la fin de la saison. Pour nous, manger les fruits en saison est un véritable cadeau de la nature! Le reste de l’année l’on n’a pas vraiment besoin.

Une bonne cible serait 25g (5 c. à thé) de fructose par jour, idéalement sous forme de fruits locaux entiers, de miel, de sirop d’érable, etc. En fait les fraises, les framboises et les mûres sont parmi les fruits les plus faibles en fructose, jusqu’à 4g par tasse!

