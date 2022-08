Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L’importance de se concentrer et de regarder loin

Cette année, Naturo Santé a commandité une équipe de motocross. Même si nous ne vendons aucune pièce qui puisse les aider à réparer leur motocross, nous avons plusieurs produits pouvant aider les pilotes. En effet, le motocross est un sport qui nécessite des réactions rapides, de l’endurance musculaire ainsi que la capacité à calculer les risques à l’avance. Plusieurs produits en boutique peuvent donc aider à la concentration, l’endurance ou encore la récupération. Toutefois, l’intention de ce texte n’est pas de démontrer l’effet de nos produits sur les coureurs, mais plutôt de vous faire part de ce que Lyam Lessard, 6 ans, m’a dit lorsque je l’ai questionné sur ses courses.

Cette année, Lyam se débrouille très bien dans sa catégorie. Il fait le championnat au complet pour la première année et se situe premier dans le championnat provincial. Le jeune garçon a également fait ses premières courses au niveau national, dans lesquelles il a terminé 2e. Lorsqu'il m'a parlé de ses courses, je lui ai demandé quel était son truc pour être bon comme ça… Du haut de ses 6 ans, il m’a répondu qu’il suffisait d’être concentré et de regarder loin.

J’ai pris cela comme un message personnel, moi qui ai eu tant de difficulté à rester concentré sur un projet, une relation, une carrière et qui n’ai jamais été capable de considérer les projets à long terme étant donné que je sais que tout change. Je me suis déjà fait dire que je vivais probablement avec un TDAH et c’est bien possible. Les garçons sont plus susceptibles d’avoir un TDAH, jusqu’à 13% sont touchés comparativement aux filles qui en sont touchées à 8%. Depuis que je me nourris de façon optimale, en incluant certains suppléments essentiels pour la concentration et le calme, je me sens beaucoup plus ancré.

Je m’égare… En revenant à ce que Lyam m’a répondu, ce qui m’a le plus frappé est l’idée qu’un jeune garçon a déjà compris ce que ça lui prend pour ses courses, qu’à chaque moment il est conscient de ce qu’il fait et attentif à ce qui s’en vient.

Est-ce que c’est moi ou ses mots sont un petit bijou ? La richesse et l'éloquence de ses propos démontrent l’importance de ne pas perdre de vue nos objectifs et de se faire confiance.

Restez concentré tout le monde et regardez loin : le paysage change à tout moment.



Voir les autres textes du blogue Naturo Santé