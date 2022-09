Par Cameron Olsen N.D.

Le collagène : la protéine indispensable au corps humain

Je vous en demande davantage cette semaine avec mon texte, mais je ne veux pas vous traiter comme si vous ne possédiez pas la capacité de comprendre les principes essentiels à votre santé. C’est pourquoi, aujourd’hui, je me lance dans l’explication d’un aliment fondamental au corps, soit la protéine, plus précisément le collagène. Le collagène est souvent reconnu pour ses bienfaits sur les articulations, les cheveux, les ongles, les os, etc. Dans les prochaines lignes, tu en apprendras davantage sur la façon dont notre corps assimile les protéines.

Le rôle des protéines dans notre corps est indispensable. En effet, les protéines sont essentiellement des blocs qui servent à tenir nos tissus intacts. Lorsque nous mangeons des protéines, le corps commence par défaire ces protéines en courtes chaînes d’acides aminés (les peptides) pour ensuite refabriquer les protéines afin de combler les besoins spécifiques de corps. En d’autres mots, le corps ne peut pas assimiler les protéines comme ingérées, il doit les transformer en chaîne d’acides aminés. Tandis que le collagène ingéré sous forme de suppléments est déjà un mélange d’acides aminés prêts à être envoyé dans nos tissus. Ainsi, le rapport d’énergie dépensé pour assimiler une protéine en demande davantage à notre corps qu’un supplément de collagène qui est déjà prêt à être assimilé.

On entend régulièrement qu’il est important de manger des protéines, mais est-ce qu’on sait réellement pourquoi? Les protéines sont essentielles au corps puisque nos os et nos tissus conjonctifs sont composés à 90% de collagènes alors que notre peau l’est à 70%. Jusqu’à la vingtaine, nos réserves de collagène sont soutenues par notre capacité à en produire. Par contre, rendus à la quarantaine, notre perte de collagène dépasse notre capacité à en produire. À la soixantaine, malheureusement, nous ne sommes plus capables de maintenir nos réserves du tout. Bref, notre corps est en déficience.

Une déficience en collagène peut aussi être aggravée par les facteurs environnementaux, émotionnels, alimentaires, etc. Tous ses éléments contribuent au processus de vieillissement, aux douleurs articulaires, aux cheveux fragiles et ternes et un manque de collagène est bien associé à une peau mince et ridée.

Maintenant, en quoi les suppléments de collagènes sont-ils fondamentaux?

Comme expliqué plus haut, le corps n’utilise pas de protéines, mais il utilise plutôt les acides aminés en chaîne (peptides) afin de pouvoir fabriquer ses protéines. Le processus d’hydrolysation rend le collagène complètement digestible et peptide. Alors, le corps n’a pas besoin de déconstruire de protéine, soit une étape de moins! L’hydrolysation rend donc le collagène complètement biodisponible (digestible et absorbable).

Voilà l’aspect fonctionnel du collagène.

En bref, le collagène est une riche source d’acide glutamique (glutamine), un acide aminé essentiel bien reconnu pour ses effets réparateurs de la paroi du tube digestif. La glutamine rétablit les villis qui forment les côtés de notre tube digestif, qui sont fabriqués à base de collagène. Tout cela a comme effet d’aider le corps à traiter les maladies auto-immunes en réduisant la perméabilité des parois intestinales.

C’est pourquoi je recommande toujours de prendre du collagène au lieu des poudres protéinées.

La semaine prochaine je vous expliquerai les types de collagène, à quoi sert chacun et comment calculer nos besoins en protéines.

