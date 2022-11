Comment faire le tour du monde gratuitement grâce aux cartes de crédit et aux points récompenses

Les cartes de crédit présentent de nombreux avantages qui, si elles sont utilisées correctement, peuvent nous permettre d’en tirer encore plus de bénéfices. La plupart des gens aiment voyager, mais parfois cela s'avère assez coûteux. Mais saviez-vous qu’avec la bonne carte de crédit et quelques astuces vous pourriez voyager à très peu de frais? Voici comment faire le tour du monde gratuitement grâce aux cartes de crédit et aux points de récompenses.

En quoi consistent les cartes de crédit de voyage ?

Parmi les nombreuses cartes de crédit disponibles sur le marché, les cartes de crédit de voyage sont conçues pour les voyageurs fréquents et vous permettent de gagner des points de récompense qui peuvent vous aider à réduire vos dépenses de voyage. Les voyageurs peuvent opter pour des cartes de crédit qui leur offrent des récompenses et des remises en argent sur la réservation de billets d'avion, l'accès au salon VIP, des réductions sur les hôtels et parfois même un billet d'avion gratuit.



Avec les meilleures cartes de crédit de voyage disponibles sur le marché, vous pouvez économiser beaucoup en utilisant les points de récompense que vous aurez gagnés pour réserver vos billets d'avion et obtenir des réductions sur votre séjour, et peut-être même avoir l’occasion de voyager autour du monde gratuitement.

Comment choisir une carte de crédit de voyage qui offre des récompenses ?

Plusieurs institutions financières offrent des cartes de crédit vous permettant d’obtenir des récompenses, dont des points que vous pouvez cumuler pour ensuite les échanger contre un vol, une chambre d’hôtel, ou autre. Afin de trouver la bonne carte de crédit vous offrant la possibilité de voyager à très peu de frais, ou même gratuitement, vous pouvez utiliser un comparateur de cartes de crédit qui saura vous proposer des options adaptées à vos besoins.

Le programme de récompense Aéroplan

Ce programme de fidélisation appartenant à Air Canada est probablement le programme de récompense le plus connu. Aéroplan vous permet d’accumuler des points de récompense avec vos achats de tous les jours, que vous pouvez ensuite utiliser pour réserver vos billets d’avion, un forfait vacances, ainsi que des produits sur la boutique Aéroplan.



Bon à savoir, Aéroplan a continué d'ajouter des compagnies aériennes et des détaillants partenaires au programme, et il existe de nombreuses cartes de crédit Aéroplan pour aider les membres à accumuler rapidement des points.

Procurez-vous des cartes-cadeau prépayées

En achetant des cartes-cadeau pour vos dépenses régulières vous pourriez finir par accumuler annuellement encore plus de remises en argent, que vous pourrez utiliser à votre guise, et même pour voyager. Bien sûr, il faut savoir comment utiliser cette astuce de manière judicieuse, afin de ne pas se retrouver avec plus de dettes. Mais avec une bonne discipline, vous pourriez ajouter encore plus d’argent dans votre budget voyage.

Échangez les points que vous avez gagnés

Pour ne pas les perdre, il sera important d’échanger les points que vous avez gagnés en utilisant votre carte de crédit à temps afin que les points de récompenses n'expirent pas. Les points de récompense que vous gagnez en utilisant votre carte de crédit pour diverses transactions sont assortis d'une date de validité, et doivent donc être utilisés dans un délai de 18 mois.

Considérez une carte de crédit incluant une assurance-voyage

Personne ne planifie tomber malade ou de se blesser lors d’un voyage à l’étranger. Cependant, aucun n’est à l’abri et les frais médicaux peuvent souvent être faramineux. D’où l’importance de choisir une carte de crédit qui est accompagnée d’une assurance-voyage qui couvrira ces frais, mais également tout autre pépin pouvant survenir pendant votre voyage, dont les annulations de vol et autres.

Voyager est amusant et excitant, mais peut parfois s’accompagner d’un sentiment de stress lorsque l’on réalise ce que cela nous coûterait pour des vacances, particulièrement quand nous voulons voyager en famille. C'est donc pourquoi les cartes de crédit de voyage sont nécessaires pour plusieurs d’entre nous, et peuvent s'avérer très pratiques.



Ces cartes de crédit vous permettent de gagner des points de récompense sur vos transactions de tous les jours, et les points de récompense ainsi gagnés peuvent ensuite être utilisés pour effectuer vos réservations de voyage. Il serait donc fou de s’en passer, particulièrement lorsqu’on aime voyager!

