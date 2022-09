Cinq raisons d’utiliser un comparateur de cartes de crédit

Quand vient le temps de choisir une carte de crédit, le nombre d'options disponibles peut rendre difficile la recherche de la meilleure pour votre style de vie et vos besoins. En effet, vous vous retrouverez devant plus d’une compagnie de cartes de crédit, qui chacune offre une multitude de cartes différentes. Heureusement, il existe un outil conçu spécifiquement pour vous aider à faire le bon choix : le comparateur de cartes de crédit. Voyons plus en détail en quoi cela consiste et les avantages d’utiliser un tel outil de recherche.

Qu’est-ce qu’un comparateur de cartes de crédit ?

Tout comme il existe des comparateurs pour les assurances et les prêts hypothécaires, conçus pour vous aider à trouver le meilleur produit pour vos besoins, on retrouve un comparateur de cartes de crédit qui vous permet de visualiser les différentes cartes offertes (il y en a plus de 200 au Canada) et de les comparer entre elles. L’utilisation de cet outil est très simple : vous n’avez qu’à indiquer quel est votre objectif principal ainsi que les types de produits qui vous intéressent et autres informations pertinentes, et en quelques secondes vous obtenez une liste des cartes de crédit qui répondront à vos besoins particuliers.



Voici donc les 5 raisons pour lesquelles vous devriez utiliser un comparateur de cartes de crédit:



1- Le comparateur de cartes de crédit est facile à utiliser

Cet outil a réellement été conçu pour vous faciliter la vie! En seulement quelques clics de souris et après avoir entré quelques informations de base, vous recevrez une bonne quantité de suggestions de cartes de crédit répondant à vos besoins spécifiques.



2- Vous pouvez rechercher différents types de cartes de crédit

Le comparateur de cartes de crédit vous permet bien sûr de rechercher des cartes de crédit pour votre utilisation personnelle, mais vous pouvez également y trouver des cartes de crédit pour entreprises.



3- Vous pouvez choisir un programme de récompense

En plus de vous permettre de choisir une carte de crédit pour particulier ou pour entreprises, vous pouvez également sélectionner le programme de récompense qui vous intéresse, que ce soit une carte avec un programme de remise en argent ou une carte de crédit pour les voyages.



4- Vous pouvez sélectionner l’institution financière

Vous avez une préférence pour une institution financière? Vous voulez en éviter une autre? Le comparateur de cartes de crédit vous permet de sélectionner les produits d’une institution en particulier et de cacher celles qui ne vous intéressent pas.



5- Vous obtenez des informations détaillées sur chaque carte de crédit

Pour faciliter votre choix, le comparateur de cartes de crédit vous procure toutes les informations dont vous aurez besoin pour prendre votre décision : frais annuels, taux d’intérêts sur les achats et les avances de fonds, le type de récompenses, et bien d’autres.

Comment choisir une carte de crédit ?

Après avoir reçu les suggestions du comparateur de cartes de crédit, il ne vous restera qu’à choisir celle qui vous convient le mieux. Cependant, si vous hésitez entre différentes cartes, il peut être utile de connaître quelques bonnes astuces pour choisir la bonne carte de crédit pour vous.



Avant de choisir la vôtre, il faut savoir que la plupart des cartes de crédit nécessitent au moins un bonne cote de crédit. Cependant, on retrouve également des cartes pour les personnes ayant une cote de crédit plus faible et même des cartes pour les consommateurs qui n'ont pas de crédit ou des antécédents de crédit limités. Si votre crédit n'est pas aussi bon que vous l'espériez, prenez les mesures nécessaires pour l'améliorer avant de faire votre demande de carte de crédit.



Une fois que vous avez une meilleure idée de votre situation financière, vous pouvez vous concentrer sur le type de carte qui vous convient le mieux. Comme vous l'aurez déjà remarqué, vous avez le choix entre une multitude de cartes, chacune ayant ses avantages et ses inconvénients. Prenez le temps de bien analyser vos besoins, votre portrait financier incluant votre capacité de remboursement, et votre utilisation prévue de votre carte de crédit.

Avec autant de types de cartes de crédit sur le marché, il peut être difficile de trouver celle qui répond à vos besoins. Il est donc avantageux d’utiliser un comparateur de cartes de crédit afin de comparer quelques cartes pour trouver celle qui vous convient le mieux.



