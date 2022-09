Comment trouver le meilleur taux hypothécaire malgré la hausse des taux

Le meilleur taux hypothécaire disponible au moment de l'achat de votre maison peut vous faire économiser plusieurs milliers de dollars, et même une légère variation dans les taux d'intérêt peut faire une différence dans le montant de vos versements mensuels. Et cela signifie que comparer les taux entre les prêteurs pour trouver une bonne affaire en vaut vraiment la peine, particulièrement alors que nous avons vu les taux augmenter dans la dernière année. Que vous soyez à la recherche d’une hypothèque pour un achat futur, ou si vous devez renouveler la vôtre, voici quelques astuces pour trouver le meilleur taux hypothécaire malgré la hausse des taux.

Utilisez un comparateur d’hypothèques

Lorsque vous êtes à la recherche du meilleur taux hypothécaire, l’option la plus simple est d’utiliser un comparateur d’hypothèques. Cet outil vous permet d’obtenir en seulement quelques clics les taux de différentes institutions bancaires et autres prêteurs en temps réel. Pour ce faire, il suffit d’entrer quelques informations de base dont le prix d’achat, la mise de fonds prévue, le terme du prêt, ainsi que l’amortissement. Vous obtenez vos résultats en quelques secondes, incluant le coût de vos mensualités. Ensuite, il ne vous reste qu’à faire votre choix.

Assurez-vous d’avoir une bonne mise de fonds

Plus vous pouvez mettre d’argent de côté pour votre mise de fonds, moins votre versement hypothécaire sera élevé et moins vous paierez d’intérêts au fil du temps, et une mise de fonds plus élevée pourrait même s’accompagner de taux d'intérêt plus bas.



Afin d’aider les Canadiens à économiser le montant nécessaire à un acompte, le gouvernement fédéral a mis en place le compte d’épargne libre d’impôt pour l’achat d’une première propriété, ou CELIAPP. Semblable au CELI, le CELIAPP vous permet d’investir dans une variété de fonds, mais comme son nom l’indique, il est libre d’impôt.



Il est recommandé d’avoir une mise de fonds représentant 20% du prix d’achat. Mais si vous n’avez pas réussi à économiser cette somme, cela ne veut pas dire que vous ne pourrez pas obtenir un prêt hypothécaire. En effet, vous pourrez tout de même faire votre achat, mais votre prêt devra être assuré par la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL). Cette assurance-prêt hypothécaire vous permet d’obtenir un prêt hypothécaire allant jusqu’à 95% du prix d’achat de votre maison.



Cette calculatrice d’assurance-prêt hypothécaire peut vous être utile si vous considérez acheter une maison sans une mise de fonds de 20%, afin d’avoir une meilleure idée du montant total de vos mensualités.



Améliorez votre cote de crédit

En général, meilleur est votre crédit, meilleur sera le taux d'intérêt que les prêteurs voudront vous offrir. Alors, faites ce que vous pouvez pour améliorer votre cote de crédit en remboursant le plus possible les soldes de vos cartes de crédit et autres dettes, prenez l’habitude de payer vos factures avant la date d’échéance. Enfin, assurez-vous de vérifier votre cote de crédit avant de commencer vos recherches pour un nouveau prêt hypothécaire afin d’être adéquatement préparé.

Surveillez les fluctuations des taux hypothécaires

Vous l’aurez probablement remarqué, les taux hypothécaires fluctuent régulièrement. Les changements à court terme ont tendance à être faibles, mais vous voudrez bloquer votre taux lorsqu'il est à un niveau que vous pouvez vous permettre. Lorsque les taux évolueront en votre faveur, il sera temps de faire votre demande de prêt hypothécaire.

Choisissez le bon terme hypothécaire

Le terme de votre prêt hypothécaire correspond à la durée pendant laquelle votre contrat hypothécaire sera en vigueur. Ce terme fixe donc le taux et le type d'intérêt pour une période déterminée. Cette durée peut varier, et vous retrouverez des prêts hypothécaires accompagnés de termes de quelques mois à plusieurs années.



Généralement, et particulièrement dans une période où les taux d’intérêts sont élevés, il est préférable d’opter pour un terme de courte durée, au meilleur taux disponible. Cependant, lorsque les taux sont bas, il serait plus judicieux d’envisager un terme plus long, afin de vous protéger d’une éventuelle hausse.

Enfin, vous aurez également à décider entre un taux fixe et un taux variable, et vous vous demandez sûrement quelle est la meilleure option. Les taux fixes étant souvent plus élevés que les taux variables, la réponse dépendra donc de votre tolérance au risque ainsi que des tendances du marché.



