Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Les types de collagène

1: Le collagène de type I est le plus abondant et le plus fort que l’on trouve dans le corps humain. On le retrouve dans la plupart des parties du corps, les tendons, les ligaments, les organes et la peau. Le collagène de type 1 aide aussi à former les os et se trouve dans le tube digestif. C’est essentiel pour la cicatrisation pour la qualité élastique de la peau, et pour maintenir les tissus ensemble afin d'éviter les déchirements. Les meilleures sources: les bouillons d'os, le membrane de coquilles d'oeufs et le bœuf.

2: Le collagène de type II aide à construire le cartilage, qui se trouve dans les tissus conjonctifs. La santé de nos articulations dépende de notre cartilage fait de collagène de type 2. Pour cette raison il est utilisé pour prévenir les douleurs articulaires liées à l’âge ou les symptômes de l’arthrite. Meilleures sources: bouillons d'os et le poulet.

3: Le collagène de type III est composé de fibres et constitue un composant majeur de la structure de nos organes et notre peau. Il se trouve souvent avec le type 1 et donne à la peau son élasticité et sa fermeté. On le retrouve également dans les vaisseaux sanguins et les tissus à l’intérieur du cœur. Pour ces raisons, la carence en collagène de type 3 a été associée à un risque plus élevé de rupture des vaisseaux sanguins. Meilleures sources: le poisson, les bouillons d'os et le bœuf.

4: Le collagène de type IV a la fonction importante de former les tissus qui entourent les organes et les muscles. Ces tissus tapissent la majorité de nos organes digestifs et des surfaces respiratoires ainsi que les couches de tissus les plus profonde de la peau. Meilleures sources: le bouillon d'os.

5: Le collagène de type V est nécessaire pour faire la surface des cellules, ainsi que des mèches de cheveux et des tissus trouvés dans les placenta féminins (l’organe qui se développe dans l’utérus pendant la grossesse, fournit de l’oxygène et des nutriments au bébé en croissance, et élimine les déchets). Meilleures sources: le membrane de coquille d'oeufs

6: Le type X aide à la formation de nouveaux os et à la formation du cartilage articulaire. Il est impliqué dans le processus dont le tissu osseux est créé chez les mammifères. Il est essentie pour la cicatrisation des fractures osseuses et la réparation des articulations synoviales. Meilleures sources: le membrane de coquilles d'oeufs.

En outre, des études montrent que les peptides bioactifs de collagène inhibent de manière significative l'inflammation dans les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde, la dermatite, l'asthme et la colite ulcéreuse.

Qu'est que nous voyons ici à répétition? La semaine prochaine j'aimerais vous parler des bienfaits des bouillons d'os, de tels que:

- Réduire la porosité intestinale et l'inflammation

- Riche en minéraux

- Soutient la santé des articulations

- Soutient le système mmunitaire

- Aide à améliorer la digestion

