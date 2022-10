Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Pourquoi les vitamines B?

Les vitamines se classent en deux groupes, hydrosolubles, ceux qui dessoudent en eau, et liposolubles ceux qui dessoudent en gras. Les hydrosolubles comprennent la vitamine C et les 8 membres du complexe B (1,2,3,5,6,7,9,12!). Le corps élimine facilement ces vitamines et pour maintenir une santé optimale une consommation assez régulière est recommandée pour combler les besoins quotidiens du corps. Par contre, les vitamines liposolubles (A,D,E) se trouvent entreposées dans les tissus gras ou le foie au besoin. Aujourd'hui nous regardons les vitamines du complexe B et leurs fonctions.

Bien que les vitamines du groupe B semblent relativement facile à trouver dans notre alimentation (viandes, légumes, produits laitiers, légumineuses, poissons), ils sont facilement détruites dans la cuisson, la transformation et dans la présence de l'alcool. Pour ces raisons il est toujours recommandé de supplémenter du complexe vitamine B ou des aliments riches en groupe B, de tels que le levure alimentaire.

Voici les rôles des vitamines du complexe B :

B1 (Thiamine) : Conversion de glucides en énergie (métabolisme de glucides). Pour cette raison, une alimentation riche en glucides peut entrainer des carences en vitamine B1, qui est aussi essentielle pour notre système nerveux, en particulier la santé des couches de protection des nerfs (myéline). B1 joue un rôle dans notre coordination physique et nos niveaux d'énergie.



B2 (Riboflavine) : Joue un rôle dans le métabolisme de protéines, la croissance du corps, la santé de notre peau et nos yeux.



B3 (Niacine) : Joue un rôle dans le métabolisme de gras, de glucides et de l'alcool. Peut aider à réduire le cholestérol par son action de bloquer l'enzyme qui le fabrique.



B5 (Acide Pantothénique) : Nécessaire pour métaboliser le gras, les protéines et les glucides et dans la fabrication des globules rouges du sang (qui transporte de l'oxygène) et dans la fabrication de certains hormones.



B6 (pyridoxine) : Essentielle pour la fabrication des hormones sérotonine et mélatonine, donc la B6 influence notre sens de bien-être et notre sommeil. Également impliquée dans le métabolisme des protéines et des glucides.



B7 (Biotine) : À part de son rôle dans la transformation de nutriments en énergie, la B7 est essentielle pour la fabrication du protéine kératine, un composé principal dans les cheveux et les ongles. Une déficience en B7 peut entrainer la perte de cheveux.



B9 (Acide folique) : Essentielle pour la production des globules rouges et de l'ADN. L'acide folique est aussi impliquée dans le développement du système nerveux du fœtus et la croissance cellulaire. Supplémentation recommandée pour femmes enceintes.



B12 (Cyano-cobalamine) : B12 et B9 travaillent ensemble d'une certaine façon dans la production des globules rouges du sang et donc dans l'optimisation du fer. Les deux travaillent aussi au niveau de notre humeur dans la production de S-Adenosyl-methionine (SAMe). B12 se trouve seulement dans les aliments de source animale. Notre capacité d'absorption de B12 diminue en vieillissant alors pour cette raison une supplémentation est recommandée.

Voici, un groupe de vitamines qui s'impliquent beaucoup dans notre capacité de transformer les aliments en énergie et donc notre résistance au stresse, parmi d'autres choses. Ça veut dire également que le plus que notre alimentation est riche en alcool et glucides, le plus que nous sommes à risque de déficiences.



