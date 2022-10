Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

De la forêt liquide!

Des études le prouvent maintenant, aller en forêt a plusieurs bienfaits pour nous! Que ce soit pour stimuler notre système immunitaire ou augmenter notre capacité à se remettre du stress, une bonne marche dans les bois permet de s’imprégner de la force des arbres, de s’ouvrir à une séance d’aromathérapie et d’éprouver du plaisir. Cette semaine je laisse la parole à Isabelle Lessard accompagnante à l'aide de l'hypnose et des essences d'arbres!

Ce qui m’amène à vous parler d’une découverte pour moi et Cameron; les Essences d’arbres. Depuis l’année dernière que nous les utilisons et notre expérience est concluante, nous les adorons!

Les essences d’arbres sont des liquides subtils imprégnés de la vibration, de la qualité et des forces de chaque arbre. Par exemple, l’érable à sucre, qu’on connaît bien, nous transmet ses forces de joie, de liberté d’expression et d’harmonie. Le Saule pleureur, lui, nous apprend la flexibilité, la détente et l’imaginaire. Ce sont des outils qui aident à soutenir notre corps émotionnel, à maintenir un bien-être intérieur et à faire ressortir nos forces et nos qualités.

Ces essences sont fabriquées de fleurs, de feuilles, d’épines, de cônes, de fruits, d’autres parties de l’arbre ou encore de plantes forestières qui sont recueillies dans un bol rempli d’eau de source. Ensuite, l’infusion est filtrée pour fabriquer une teinture mère qui sera diluée à un niveau assurant sa qualité et sa résonance pour finalement être prête à utiliser. La fabrication des différentes essences suit le protocole développé en 1930 par le médecin et homéopathe Edward Bach.

Il est possible de profiter des bienfaits des essences d’arbre en consommant quelques gouttes, en les utilisant pour des massages ou en mettant quelques gouttes dans le bain. L’utilisation est facile et n’a pas d’effets secondaires. Même les animaux peuvent bénéficier de leurs bienfaits!

Utiliser les essences d'arbres est comme l’expérience que nous vivons lorsque nous écoutons un morceau de musique qui nous fait du bien. Chaque arbre a sa propre musique!

Et si nous alliions la force de la marche en forêt aux bienfaits des essences d’arbres, imaginez le plaisir de redécouvrir nos boisés, de ressentir la vie qui s’y dégage et de sentir la transformation qui circule en nous!

