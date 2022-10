Par Cameron Olsen N.D.

La testostérone et notre alimentation

Il existe un syndrome associé aux symptômes de la vieillissement et caractérisé par une déficience en testostérone qui peut résulter en même temps d'une baisse signifiante de la qualité de vie et une menace au fonctionnement de multiples systèmes d'organes (2005).

Les symptômes associés aux vieillissement, tels que la fatigue, le manque d'énergie, la réduction de la force physique, la fragilité, la perte de libido, les sautes d'humeur et la dépression, ressemble aux symptômes d'une baisse de testostérone. En fait, la similarité des symptômes du vieillissement et la déficience en testostérone nous amène à se demander lesquels sont plutôt reliés à la déficience de testostérone? Bien sûr, nous ne pouvons pas changer le passage du temps, mais nous avons le pouvoir de vivre notre vieillissement de la meilleure façon.

Plusieurs études suggèrent un lien entre une déficience en testostérone et plusieurs maladies incluant l'ostéoporose, l'Alzheimer, l'obésité, la diabète, le cholestérol élevé, l’hypertension, et des maladies cardiaques. Le défi pour les rechercheurs est d'établir l'importance des liens entre ces maladies et le testostérone. Pour nous, en tant qu'hommes, notre défi est de faire les changements nécessaires pour assurer que nos habitudes de vie supportent notre santé hormonale.

Cette semaine j'ai trouvé deux conclusions d'études pour nous orienter dans la bonne direction. La première de Septembre 2022 qui démonte que l'alimentation cétogène augmente le testostérone, et une autre de 1982 qui démonte, que une alimentation faible en gras baisse le testostérone, (1982). Évidemment l'alimentation cétogène offre des bienfaits pour la santé masculine.

Chez Naturo Santé nous recommandons toujours de suivre une alimentation cétogène pour réduire l'inflammation, baisser l'insuline et maintenir une meilleure santé générale. Nous voyons plus en plus souvent des succès chez nos clients qui décident de faire ce changement.

