EST-ON EN TRAIN DE DEVENIR FOU (3)

Je n’aurais jamais pensé qu’en à peine trois mois l’actualité m’amènerait à me poser la question en titre pour une troisième fois. Mais il semble que le monde a besoin de folie de ce temps-ci, alors ne brisons pas notre plaisir.

L'ÉCOLE FOURRE-TOUT

Via divers médias, nous avons appris dernièrement que le ministère de l’Éducation du Québec avait élaboré il y a quelques années un programme intitulé : «Programme québécois de brossage supervisé des dents avec un dentifrice fluoré en service de garde éducatif à l’enfance et à l’école primaire». Je suis tombé en bas de ma chaise.

La mise en place de ce programme a été retardé à cause de la pandémie. Ainsi, à la maternelle, à chaque jour, on prendra deux minutes pour montrer aux marmots comment se brosser les dents. Au primaire, cela se fera au service de garde.

Et il y aura plein de précautions à prendre pour s’assurer que le tout se passe selon les normes : les préposés.es devront demander aux jeunes de se laver les mains avant et après l’opération, s’assurer qu’il n’y a pas plus de deux jeunes en même temps face au même lavabo et, finalement, s’assurer que les brosses à dents n’entrent pas en contact pour éviter tout danger de contamination. Et chaque opération ne devra pas durer plus de deux minutes. Je peux déjà voir le bordel que cela créera.

Votre garderie accueille 30 enfants et vous disposez de trois lavabos, l’opération prendra au minimum 20 minutes. Votre école primaire accueille 200 enfants et vous disposez de 10 lavabos, il faudra consacrer 40 minutes à l’opération si tout se déroule rapidement. Et si jamais on doit procéder ainsi le matin et après le dîner, il faudra doubler le temps consacré au brossage des dents. Comme si on disposait déjà de temps libre dans nos établissements scolaires.

Alors que l’on manque de professeurs dans nos écoles, alors que nos jeunes ont de la difficulté à écrire, à lire et à comprendre un texte de seulement quelques paragraphes, expliquez-moi pourquoi l’apprentissage du brossage des dents doit se faire à l’école. C’est plutôt la responsabilité des parents.

Je sais que plusieurs parents tentent de transférer leurs responsabilités à l’école, mais l’école n’est pas un fourre-tout. L’éducation est la responsabilité des parents et l’instruction est la responsabilité de l’école. Chacun doit jouer son rôle et on ne peut se permettre de pelleter toutes les responsabilités dans un seul camp.

Après le brossage des dents, ce sera quoi? Il faudra donner le bain des enfants avant de les retourner à la maison après la journée pour que les parents n’aient plus à s’en occuper? Pourquoi aussi ne pas les faire souper à la garderie et à l’école tant qu’à y être?

Je sais que la vie d’aujourd’hui est souvent exigeante pour les parents, mais cela ne suffit pas pour les dégager de leurs responsabilités. Vous avez décidé de mettre des enfants au monde, assumez votre choix!



CHOISIR SA PRISON

Une autre nouvelle m’a une fois de plus jeté en bas de ma chaise. Une nouvelle loi fédérale, entrée en vigueur en mai dernier autorise un prisonnier masculin à se déclarer transgenre pour exiger son transfert dans une prison pour femmes.



Aucune vérification quant au changement de sexe ne peut être effectuée. Est-ce que le prisonnier en question possède encore tous ses attributs masculins? A t-il entrepris une transformation qui l’amènera à devenir femme? Aucun besoin de répondre à ces questions élémentaires. Il faut croire sur parole le demandeur.

Pourquoi un prisonnier mâle voudrait-il être transféré dans une prison pour femmes? On nous dit que les conditions de détention sont beaucoup moins sévères chez les femmes que chez les hommes. C’est déjà ça de gagné.

Mais, une fois le transfert effectué, le prisonnier mâle, avec tous ses attributs masculins, se retrouve en présence de dizaines de femmes. Là ou des transferts ont eu lieu, plusieurs femmes se sont plaintes de subir du harcèlement de la part de leurs nouvelles «consoeurs» voire même des agressions sexuelles.

Pour plusieurs, le fait de s’autoproclamer transgenre et d’être transférés dans une prison pour femmes est un moyen déguisé de s’approcher des femmes en espérant parvenir à avoir des rapports sexuels. C’est surtout le cas de prisonniers condamnés à de longues peines et qui sont en manque de sexe.

Que des individus pensent agir ainsi ne me surprend pas tellement. Ce qui me renverse, c’est que des gens au Parlement fédéral puissent adopter de telles lois. C’est faire preuve d’une grande naïveté et, une fois de plus, ce sont les femmes qui ont à en subir les contrecoups.

Je n’ai aucun problème avec les gens qui désirent changer de sexe et qui entreprennent les démarches en conséquence. J’en connais d’ailleurs à qui cela est arrivé. Mais il n’est pas question d’appuyer les démarches des transgenres auto-proclamés qui profitent de l’ouverture d’esprit de notre monde moderne pour profiter de privilèges indus.

Vous désirez changer de sexe, assumez-vous!

Visionnez tous les textes d'opinion de Pier Dutil



PENSÉE DE LA SEMAINE

Je dédie la pensée de la semaine à celles et ceux qui ont de la difficulté à assumer leurs responsabilités :