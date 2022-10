Prévoyance et confidences : Sensibilisation au cancer du sein

C’était une journée comme une autre. J’ai décidé de m’étendre deux petites minutes après ma douche. Et tant qu’à y être, je me suis dit que j’étais due pour un petit autoexamen des seins. Ça devait faire plusieurs mois que j’avais « oublié » ça. On sait bien qu’on doit le faire tous les mois, hein, mais la vie va vite…

C’est là que je l’ai sentie : la « p’tite bosse » étrange entre mes doigts. Je me suis obligée à ne pas paniquer. Je me suis dit qu’elle allait sûrement disparaître d’ici peu. J’allais revérifier plus tard…

Plus tard est venu ; la bosse était toujours là…

J’ai repoussé encore le temps ; mais elle ne partait pas.

Il fallait clairement voir mon médecin de famille. Encore quelques semaines d’attente. Je pensais me faire rassurer. J’étais à côté de la plaque… on m’envoyait passer une mammographie et une échographie.

Moi? À 38 ans?

J’ai commencé à lire sur le sujet. Dans ma tête, j’étais devenue une statistique. 1 femme sur 8 aura un cancer du sein au cours de sa vie ; ça peut être MOI! 1 femme sur 31 en mourra ; mais là, est-ce que ce sera moi? Qu’arrivera-t-il à mes enfants si c’est le cas? Qu’est-ce que je vais leur dire? Est-ce que je dois en parler à tout le monde? À certaines personnes? Comment rester forte? Est-ce que j’ai le droit de m’effondrer?

La peur m’avait déjà paralysée avant même d’avoir fait les premiers tests. J’ai respiré. FORT. Puis j’ai attendu…

Le jour des tests est arrivé… mammographie oppressante et froide, puis échographie gluante et gelée. « Madame, la masse fait 2 cm et nous ne savons pas ce que c’est, nous devrons faire une biopsie ».

B-I-O-P-S-I-E… juste le mot fait frissonner. Mais il fallait y passer… J’ai encore attendu… les résultats se laissaient désirer…

Je ne pensais pas que les semaines pouvaient s’égrener si lentement malgré le tourbillon de ma vie complètement folle de mère monoparentale aux études. Moi, toujours si souriante et pleine de vie, je me décomposais lentement dans l’attente, comme si on allait m’annoncer le jour de mon exécution pour bientôt.

Après 4 semaines post-biopsie, la panique m’a fait basculer. Mon esprit était « en attente » depuis plus de 6 mois maintenant. Chaque minute supplémentaire à ne pas savoir me rendait de plus en plus fragile. J’ai éclaté : crise de panique. On dit que même une personne forte peut mettre un genou à terre. Eh bien moi, j’étais face au plancher.

Et c’est en plein LÀ que les résultats sont arrivés. Verdict : fibroadénome. Tumeur bénigne. Aucun cancer! Soulagement, larmes de joie, la panique s’en va peu à peu… Reste à savoir si on doit l’enlever, mais je traverserai le pont quand j’y serai.

Quel est le but de vous raconter tout ça aujourd’hui? Oui, j’ai eu peur. Mais imaginez que j’aie négligé mon autoexamen? Imaginez que cette masse ait été autre chose? Imaginez que je l’aie laissée grossir pendant des années avant de m’y intéresser… il y a de quoi avoir encore plus peur.

C’est mon histoire, ça aurait pu être la vôtre, celle de votre fille, de votre sœur…

Alors, soyez des agents de prévention dans votre entourage. Osez demander aux femmes que vous aimez si elles ont examiné leurs seins dernièrement. Personne d’autre mieux que vous ne pourra convaincre votre amie, votre sœur ou votre voisine qu’un simple autoexamen ou une mammographie pourrait lui sauver la vie.

