Fatigue post pandémie ou dépression saisonnière

La dépression saisonnière est une forme de dépression qui n'apparaît qu'à certaines périodes de l’année. Elle se fait notamment sentir quand l’automne se montre le bout du nez. La diminution de la luminosité expliquerait, en partie, son apparition. Cette année est principalement particulière puisqu’on y ajoute la fatigue post pandémie. Cette fatigue a des effets sur l’anxiété, la dépression, les troubles du sommeil et bien plus. Il ne faut donc pas la négliger.

Les symptômes de la dépression saisonnière sont semblables aux symptômes de la dépression et incluent notamment: la fatigue prolongée, l’humeur dépressive toute la journée, l’augmentation de l’appétit (spécialement pour les glucides), la baisse de concentration et l’irritabilité.

Il fait noir le matin au lever et il fait encore noir lorsqu’on revient de l’école ou du travail; le temps est maussade et on donnerait n’importe quoi pour apercevoir un rayon de soleil... Tout cela est parfaitement normal, mais vous devez rester vigilant. Si votre déprime devient très envahissante, que les symptômes vous préoccupent ou commencent à nuire à vos activités quotidiennes, il ne faut pas hésiter à demander de l’aide.

Sortir dehors, prendre une marche et faire le plein de lumière naturelle ne sont que quelques moyens parmi tant d’autres pour atténuer certains symptômes de la dépression saisonnière. Le plus important est de prendre soin de vous et de trouver quelle méthode fonctionne pour vous.



Catherine Cliche

Directrice générale Le Sillon

Le Sillon a pour mission de regrouper les membres de l'entourage d'une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble majeur de santé mentale, de leur offrir une gamme de services de soutien, et ce, afin de leur permettre d'actualiser leur potentiel.