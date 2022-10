Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

La reine des minéraux

Le calcium est le minéral le plus impliqué dans les fonctions du corps. Le sélénium, quant à lui, est celui qui nous garde en bonne santé. J'ai entendu une fois : « si le calcium est le roi des minéraux, le sélénium est facilement la reine. »

Le sélénium est d’abord un véritable réparateur cellulaire. Il assure le recyclage de l'enzyme antioxydant naturellement produit dans notre corps, soit la glutathion peroxydase. Le sélénium aide également au niveau des maladies auto-immunes à cause de son action régénératrice dans les mitochondries de nos cellules. Cette action donne au sélénium le pouvoir de travailler contre les maladies cardiovasculaires (athérosclérose et ACV), l'arthrite, l’Alzheimer, la pancréatite, les infections virales et les problèmes de foie et de thyroïde. De plus, le sélénium permet la conversion de l’hormone thyroïdienne (thyroxine T4) vers sa forme active (T3). Plus précisément, un manque de sélénium cause un ralentissement de cette conversion ce qui peut causer un gain de poids ou encore une perte d’énergie.

Dans le combat contre la détérioration cellulaire, incluant le cancer, le sélénium est possiblement le minéral le plus important à notre disposition. En prévention, les participants d'une étude prenant 200 microgrammes par jour de sélénium ont vu le risque de mortalité causé par le cancer (incluant le cancer de la prostate et du côlon) réduit par 50%. C'est énorme! En plus, plusieurs études démontrent que les populations en déficience de sélénium sont les plus à risque de développer un cancer du foie, des poumons et notamment de la thyroïde.

Il existe trois formes de sélénium. Les plus pertinentes pour la protection contre le cancer de nos cellules proviennent des fruits de mer, des viandes d'organes, des noix du Brésil, du jus de noni, des œufs et des levures. Cependant, c'est l'ail qui fournit la forme la plus absorbable du sélénium, qui exerce une forte puissance anti-cancérigène.

Dans mes recherches, j'ai trouvé plusieurs professionnels qui comprennent l'importance du sélénium. Il est maintenant temps de rendre les informations relatives aux bienfaits de ce minéral accessibles à la population afin que tous puissent en profiter!

