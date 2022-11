Avez-vous connu ces jeunes hommes de Saint-Georges?

Je ne devrais pas poser cette question, car selon Claude Loubier, grand connaisseur sur notre histoire locale, cette photo daterait des environs de 1908-10. Si vous en reconnaissez parmi eux, c'est que vous n'êtes pas jeune vous-même, car la plupart de ceux-ci sont décédés depuis environ 40 ans ou plus. J'ai découvert cette photo il y a 4 ans parmi les archives de la Société Historique Sartigan, dans le fonds Claude Loubier, mais j'étais alors vraiment déçu de n'avoir l'identité d'aucun d'entre eux. Il m'a fallu au moins une heure de travail pour corriger les imperfections de la 1re photo, qui est tout simplement exceptionnelle, un vrai trésor. Or un miracle s'est produit récemment lorsque je suis tombé par hasard sur une vieille découpure (non datée) du journal l'Éclaireur qui énumérait de façon exhaustive tous les personnages apparaissant sur ce cliché. Je publie donc les deux photos, d'abord celle que j'ai corrigée et en second, la copie non corrigée de la découpure de journal, incluant le texte écrit sous la photo. Il y a sûrement plusieurs descendants de ces gentilshommes parmi nous aujourd'hui, l'un d'entre eux est peut-être votre grand-père, ou même votre arrière-grand-père. Si c'est votre cas, n'hésitez pas à le faire savoir dans un commentaire. Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin Visionnez tous les textes de la Société historique