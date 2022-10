Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Une combinaison puissante d'huiles!

L'huile de cumin noir (nigelle) a des effets tout à fait extraordinaires sur la santé. En effet, l'actif le plus abondant dans l'huile de Nigelle, et lui à qui les qualités sont attribuées, la thymoquinone, possède des capacités thérapeutiques contre plusieurs conditions incluant certaines maladies inflammatoires, auto-immunes, métaboliques ainsi que l’épilepsie. De plus, l'huile de cumin noir est un fort antimicrobien qui renforce notre système immunitaire et c’est pour cette raison que j’en parle aujourd’hui.

Tout cela me fait d’ailleurs penser à une autre huile. Oui, l'huile d'origan ! Imaginez une combinaison des deux ensembles. Quoi de mieux pour accroître notre système immunitaire et notre état de santé général en même temps ?

Personnellement, j'aime le goût. J'adore la cuisine méditerranéenne et indienne pour le cumin, et l'huile de nigelle me fournit un bon coup de saveur. En plus, quand je commence à avoir des symptômes de rhume, il n'y a rien comme l'huile d'origan pour me faire sentir que j'ai une arme efficace à ma disposition pour combattre l'infection.

En résumé, la combinaison d’huile de cumin noir et d'origan soutient un système immunitaire sain et résilient tout en augmentant les défenses d’antioxydants. Elle protège et nourrit aussi le développement des cellules immunitaires et peut soulager des symptômes associés au rhume et à la grippe.

N'oubliez pas que les populations mondiales vivant généralement plus longtemps consomment beaucoup plus d'antioxydants dans leur alimentation.

Je recommande ce mélange d'huiles pour son soulagement rapide. Je trouve qu’on a bien besoin de cet avantage dans nos sinus et notre gorge lorsqu’on est malade. Un goût épicé, mais efficace, rien de mieux pour se sentir en mesure de faire diminuer nos symptômes.

3 gouttes d’huile, 3 fois par jour avec un repas, directement sous la langue, mélangée dans l'eau ou même dans une tisane de gingembre, citron, échinacée ou sureau ; c’est ça le secret !

