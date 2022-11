Vous vous souvenez du restaurant le Bolvert?

Tout le monde connait cet endroit, en face de la 120e rue, tout juste à côté de la banque de Montréal. Cet édifice fut autrefois la propriété de Nicholas Tawel qui y vendait des vêtements (photo 4, de 1952, c'est la partie à droite qui est devenue site des restaurants ultérieurement). Après le décès des Tawel, la vocation des commerces qui y ont logé a changé. Aux environs des années '90, différents établissements s'y sont établis. En l'espace de 20 ans, il y a eu quatre restaurants. D'abord le Bolvert, qui avait été auparavant dans l'édifice où se trouve aujourd'hui Joe Bicycles (photo 1). Vous vous souvenez du Bolvert? C'était un restaurant santé. Très bonne table, décor chaleureux et personnel accueillant et sympathique. Les salades étaient succulentes, particulièrement la salade jardinière. Cet établissement appartenait à Noelline et Jacques Robert. Il était dans le même immeuble que Joannina Pizza. Puis Joannina a acheté et occupé tout le rez-de-chaussée. Le Bolvert a alors déménagé pas très loin, du même côté de la rue, plus au nord, voisin de la Banque de Montréal, là où fut plus tard le restaurant le Verdi. En fait, à un moment donné, c'est le Bolvert qui a abandonné sa franchise antérieure et adopté le nom de Verdi, faisant référence à sa prédilection pour les mets santé. Le Verdi a connu un bon succès pendant une bonne période au début des années 2000. Puis il y a eu le MissAu dont la photo date de 2013 (photo 2). Et le dernier à cet endroit fut le restaurant asiatique WIN (photo 3, de 2016). Aujourd'hui, ce site est vacant et à louer. Photo 1 du fonds Richard Poulin. Photo 2 du fonds Commerces de St-Georges. Photo 4 du fonds Gilbert Gamache. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique