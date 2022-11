Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Ce que tu dois savoir sur la sinusite

La sinusite est une infection dans les sinus. Cette infection comprend au moins deux types de pathogènes, les bactéries et les champignons. Un antibiotique peut supprimer une infection bactérienne, mais ne touche pas l'infection fongique. En plus, un antibiotique, même s'il efface une infection bactérienne, ne tue pas toutes les bactéries. Cela fait en sorte que les bactéries survivantes peuvent prendre plus de place. Voilà les conditions idéales pour qu'une différente bactérie revienne plus tard et possiblement plus forte, nécessitant une autre souche d'antibiotique encore plus fort. Le cycle d'antibiotiques s'installe.



Une bonne analogie, on essaie d'améliorer un voisinage en éliminant seulement les criminels les plus faibles! La meilleure approche est un composé qui tue les deux, les champignons et les bactéries.

Un vaporisateur nasal d'eau saline ne règle pas le problème. L'eau saline ne tue pas ni les bactéries ni les champignons. Cependant, la nature nous donne un élément qui tue toutes les bactéries pathogéniques dans les sinus (et ailleurs, bien sûr), sans imposer au corps les fortes doses d'antibiotiques.



L'argent en forme ionique, en particules (colloïdal) ou en nanoparticules. L'histoire peut témoigner du travail efficace de l'argent contre les pathogènes. Les Grecs le savaient bien.

Le travail essentiellement est entrepris par les ions d'argent qui interrompent le système respiratoire des bactéries. Nous connaissons bien le travail nécessaire pour garder propres nos ustensiles d'argent! Oui, l'argent oxyde rapidement et en la présence d'une bactérie pathogénique (pas les bonnes bactéries!) les ions d'argent attirent tout l'oxygène et étouffent les pathogènes. L'argent démontre également une efficacité remarquable contre les virus. En s'attachant au virus, l'argent peut arrêter sa réplication. Au niveau des champignons, le défi pour n'importe quel médicament est de franchir la couche de biofilm qui protège le champignon et rend les traitements rarement efficaces. L'argent démontre une capacité unique de pénétrer cette couche protectrice. Une efficacité a été enregistrée contre certains champignons incluant le candida albicans.



Est-ce qu'il y a des risques associés à la prise d'argent? En forme ionique, les atomes d'argent passent dans le corps, soient par les reins, et sont ensuite éliminés. En forme de particules, l'argent reste plus longtemps dans le corps et reste efficace plus longtemps. Oui, j'ai vu l'homme bleu à Oprah Winfrey. Toutefois, l’analyse des faits m’a permis de tirer ma propre conclusion sur le sujet. Donc, j’ai entendu que le monsieur fabriquait sa propre ''eau argentée'', sans aucun regard pour la concentration et la grosseur des particules. En plus, il buvait tous les jours au moins un verre de sa potion. Selon la posologie de tous les produits que j'ai vus dans ma vie, la posologie ne dépasse jamais 2 ou 3 cuillères de thé par jour, et même généralement seulement au besoin (gastro, infection urinaire, pulmonaire, etc..).



La concentration optimale pour usage interne reste de 5 à 10 ppm, vers 15Ppm et plus pour l'usage externe (gel, onguent).

Chaque année, je garde avec moi ma bouteille spray nasale d'argent ionique. Dès les premières indications d'un rhume ou d'une grippe, je me shoot plusieurs fois par jours. Au cas d'une infection pulmonaire aussi, car je sais que les ions d’argent m’aident à bien respirer. Le reste de l'année, je n’en prends pas.

