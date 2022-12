Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

L'ostéoporose, l'artériosclérose et la vitamine K2

Depuis plusieurs années, les évidences nous démontrent que le premier indicateur de risque de maladie du coeur est le taux d'accumulation de calcium dans les vaisseaux sanguins. Bien connu sous le terme de "l'artériosclérose", soit le vrai durcissement (ou même l'ossification) des artères.

L'ostéoporose est une réduction de la densité osseuse causée par un manque de minéraux nécessaires pour la calcification du squelette. Jusqu'à récemment, le lien entre les deux conditions était considéré purement comme une coïncidence dû au vieillissement. Par contre, depuis quelques années les évidences démontrent un lien entre les deux conditions autre que l'âge. Les deux conditions sont connectées par le calcium et une des vitamines essentielles pour assurer son absorption à la bonne place: la vitamine K2. En fait, nous pouvons dire sans risque de contradiction qu'une déficience en vitamine K2 cause ce qu'on appelle ''le paradoxe du calcium''. Un manque de calcium aux os en même temps qu'une accumulation aux parois et aux cellules des vaisseaux sanguins.

Pourquoi le manque de Vitamine K2?

La vitamine K2 est une vitamine qui se dissout dans le gras (liposoluble), qui nécessite, pour son assimilation, une alimentation qui comble nos besoins en gras. Une alimentation faible en gras n'aide pas l'assimilation des vitamines liposolubles. En plus, la vitamine D, également une vitamine liposoluble, est nécessaire pour le métabolisme du calcium. Vitamines K et D travaillent ensemble au profit du calcium, et donc les vaisseaux sanguins, le cœur et les reins. Actuellement, il n'y a pas de mesure de notre besoin quotidien pour la vitamine K. La forme la mieux absorbée est connue sous le nom de menaquinone-7 (mk-7). Les aliments fermentés sont les meilleures sources alimentaires pour mk-7, le miso, natto, tempeh, fromage vieilli, kimchi, choucroute.



