Le restaurant bar l'Igloo de Jersey-Mills

Si vous avez connu l'époque où le nightlife était à son apogée à Saint-Georges, alors vous avez probablement fréquenté le restaurant-bar l'Igloo. Cet établissement hôtelier fut extrêmement populaire quand il a ouvert au début des années '70. Il fait partie du passé récent de notre ville. Il fut fondé par MM Gilles Bernier et son beau-frère Yvon «Buddy» Rodrigue. Il était localisé sur un site historique, puisque c'est à cet endroit que fut situé le premier hôtel de Saint-Georges, l'American House de Michaël Cahill, de 1854 à 1922. C'est aussi sur ce site que logea le restaurant Café Laurentien, de 1958 jusqu'à sa destruction par un incendie le 24 novembre 1968. Et c'est aujourd'hui le restaurant Saint-Hubert qui occupe les lieux. Comme on peut le voir aux photos, l'Igloo était un édifice de style très original, et même avant-gardiste pour l'époque. Ce sont les architectes Bilodeau et Saint-Amand qui en ont élaboré les plans lors de la construction initiale. Quelques années plus tard, vers 1975, on y apporta un important agrandissement dont les plans furent conçus par l'architecte Jean-Gilles Nadeau. Dans les débuts, vers 1971-72, il y avait un genre de mini-parc à ambiance familiale avec des jeux et des balançoires pour les enfants à l'extrémité sud du terrain. On y servait de la crème molle. Quand au restaurant, dans sa première version, il y avait beaucoup de mauve et de rouge au niveau de la décoration. On a changé les couleurs lors du réaménagement de 1975, alors qu'on a ajouté un grand bar-salon et 20 unités de motels pour les touristes et les voyageurs de commerce. À la même époque, le restaurant était ouvert jour et nuit, Jean-Marc Grenier y fut cuisinier. Il y avait une salle à manger et deux salles de réception. Voyez une publicité de 1977 (photo 6). Quant au piano-bar, une autre publicité de 1979 affirmait qu'il était l'endroit le plus «hot» en Beauce. Le renommé pianiste Yvon Lacasse y fut en vedette pendant plusieurs années. Il y eut aussi les chanteuses Doris Rancourt de même que Suzanne Quirion Bellegarde. La soirée des dames du jeudi était incroyablement populaire. Parmi les serveuses, il y a eu Gaétane Caron, Raymonde Loignon, Bibiane Bouchard, Micheline Roy, Réjeane Thibodeau, Huguette Boily, Lorraine Jobin, Rita Champagne, France Veilleux, John Veilleux et sûrement quelques autres. Après M. Bernier, le restaurant fut opéré pendant environ deux ans dans les années '80 par les frères Spiridakis qui ont aussi eu le restaurant Milano sur la 1re avenue, là où est aujourd'hui la brasserie Murtha (ancien Mondo).



Ce fut une belle époque que celle des pianos-bars dans notre ville. Saint-Georges était la métropole régionale du nightlife avec les bars-salons du Bel-Rive, du Palace, de l'Igloo, du Charles et quelques autres. Incroyable que ces établissements qui furent au sommet du divertissement nocturne chez nous ne soient plus aujourd'hui qu'un souvenir. Photos tirées d'une carte postale. Texte et recherches de Pierre Morin.