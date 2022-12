Chronique Santé par Cameron Olsen N.D.

Papillon d'hiver

Il y a 3 semaines, j'ai été touché par un virus dans mes bronches. Normalement, je n'ai pas trop de mal à réprimer une infection pulmonaire mais celle-ci semblait profondément logée. Et le toux...incessant. Je suis même allé voir un médecin ! J'étais très reconnaissant pour son honnêteté, disant qu'elle ne pouvait rien me donner pour cela. Elle a également dit que cela durerait environ 10 jours, ce qu'il a fait, en fait !



Malheureusement, le 10e jour, j'ai attrapé un autre virus, celui que je reconnais être l'influenza. Les jambes douloureuses, les maux de tête et la surface de ma tête ultra sensible... et la fièvre ! Impossible de dormir, pas d'appétit, tout ce que je voulais c'était m'allonger sur le canapé. Certes, j'ai eu une année très chargée. J'en ai profité pour réfléchir à ce que je faisais, où je voulais être et comment je voulais y arriver. Cette maladie m'a donné la chance d'apporter quelques changements nécessaires dans ma vie et je l'ai clairement vue comme un message de mon corps disant ''ça suffit déjà''. Je suis en transformation.



Je ne dis pas que tout le monde risque de tomber malade comme moi, mais combien d'entre nous sont surchargés ? Combien d'entre nous ont besoin de se poser des questions sur où nous en sommes et où nous voulons être ?



Louis Pasteur a dit ''le microbe n'est rien, le terrain est tout'' et bien sûr c'est le cas. Si nous sommes stressés, mal nourris, incertains, inquiets, en manque de sommeil, en train de courir à l'adrénaline, il est certain que nous créons un terrain propice aux infections. Il est temps d'être bien avec soi-même et de tout remettre en perspective avec 100% de sincérité. Et s'il arrive de vous trouver malade, écoutez ce que dit votre corps et peut-être que vous aussi avez une transformation à venir.



Deux fois au cours des deux dernières semaines, je suis sorti de la maison et les deux fois, j'ai été très conscient de porter un masque. Il est hors de question que je veuille partager ce que je viens de vivre ! Je sais que cela met les gens mal à l'aise de voir quelqu'un avec un masque après tout ce que nous avons vécu avec les mandats gouvernementaux. C'est un sujet très controversé, mais je me sentais à l'aise de porter un masque car je sentais que je protégeais les autres et c'est vraiment notre point de départ. Je crois que le gouvernement ne veut pas imposer à nouveau des masques parce que la dernière fois, c'était tout simplement trop. Mais nous vivons une explosion de virus et nous devons être vigilants et compatissants. Je vous conseille si vous avez la moindre question sur votre santé portez un masque.

À tous ceux qui ont suivi mes textes cette année, merci sincèrement et je vous souhaite, à vous et à vos familles, la plus douce et la plus miraculeuse des saisons !



Voir les autres textes du blogue Naturo Santé