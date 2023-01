Rions un peu (5)

RIONS UN PEU

Ça y est, après des semaines de préparations, il n’a suffi que de quelques jours pour que la période des fêtes soit déjà passée. À l’aube d’une nouvelle année, plusieurs se hasardent à nous prédire de bonnes et de moins bonnes nouvelles.

Personnellement, je choisis de commencer 2023 avec le sourire en partageant avec vous des histoires drôles glanées ici et là sur la planète internet ou encore reçues par des lecteurs. Je n’ai pas la prétention d’être l’auteur de ces histoires, alors, lorsque le nom de l’auteur est connu, je me ferai un devoir de le citer.



Analyse d’urine

Si vous voulez faire une analyse d’urine gratuitement sans avoir à consulter un spécialiste de la santé, faites pipi sous un arbre et voici les résultats possibles :

Si les fourmis arrivent : trop de sucre

Si des mouches arrivent : infection

Si ça sèche vite : trop de sel

Si tu as oublié de baisser ta culotte : alzheimer

Si tu as pissé sur tes chaussures : prostate

Si tu ne te vois pas pisser : obésité

Si tu en mets plein ta culotte : Parkinson

Si tu ne sens pas l’odeur : COVID-19



Au paradis

Deux femmes qui viennent d’arriver discutent :

Pourquoi êtes-vous morte?

Quand je suis rentrée chez moi, j’ai eu la certitude que mon mari me trompait. J’ai donc couru jusqu’à notre chambre, personne. J’ai couru jusqu’à la salle de bain, personne. Ensuite, je suis arrivée essoufflée dans le salon, personne. Et, haletante, en allant à la cave, j’ai fait une crise cardiaque.

Et l’autre de lui répondre : Si vous aviez ouvert le congélateur dès le début, nous serions vivantes toutes les deux.



Mensonge

Lucie, une blonde plantureuse, est au lit avec son amant lorsque le téléphone sonne. Elle décroche et entame une courte conversation. Puis elle raccroche et se tourne vers son amant en lui disant : «C’était Michel. Il m’a dit de ne pas m’inquiéter et de ne pas l’attendre ce soir car il joue aux cartes avec toi.»



2050

L’action se passe en 2050. Le professeur d’anatomie demande à ses élèves de lui donner la définition de la langue. Jules lève la main et répond : «organe sexuel dont nos ancêtres se servaient pour parler.»



Avant et après le mariage



Avant :

Elle : Salut!

Lui : Ah, depuis le temps que j’attends ça!

Elle : Tu veux que je parte?

Lui : NON. Je n’ose même pas y penser.

Elle : Tu m’aimes?

Lui : Bien sûr! Énormément!

Elle : Tu m’as déjà trompée?

Lui : NON, pourquoi demandes-tu ça?

Elle : Tu veux m’embrasser?

Lui : Chaque fois que j’en aurai l’occasion.

Elle : Tu me battras un jour?

Lui : tu es folle?

Elle : Je peux te faire confiance?

Lui : Oui

Elle : Chéri!

Après

Lire de bas en haut….



Habitude

En prenant une marche devant un parc, je vois un ouvrier creuser un trou, puis un deuxième, un troisième et ainsi de suite. Plus loin, un autre ouvrier rebouche tous les trous les uns après les autres. Intrigué, je leur demande ce qu’ils font? L’un d’eux me répond : «D’habitude nous sommes trois pour faire ce travail. Mais celui qui plante les arbres est malade aujourd’hui…»



Mensonge 2

Un homme en train de lire son journal reçoit soudainement un coup de poêle sur la tête. Surpris, il regarde sa femme et lui dit : «T’es folle ou quoi?» Elle de répondre : «C’est à cause du papier trouvé dans tes poches sur lequel est écrit : «Louise 492-500-1330.»

L’homme explique : «Louise, c’est le nom du cheval, 492, c’est le corridor où il doit courir, 500 c’est le montant de mon pari et 1330, c’est l’heure de la course.» Sa femme s’exclame : «Oh! Excuse moi chéri.»

Le lendemain, encore un coup de poêle sur la tête. «Qu’est-ce qui se passe encore?» s’écrie le mari. Et sa femme de répondre : «C’est ton cheval au téléphone…»



La vie, c’est comme un rouleau de papier de toilette, plus ça avance, plus ça se déroule vite.



Réflexions de Pierre DAC, humoriste français

Il ne faut pas avoir peur des chevaux sous le capot, mais de l’âne au volant.



Ce ne sont pas les enfants sur la banquette arrière qui font les accidents, mais les accidents sur la banquette arrière qui font les enfants.



Les femmes qui se vantent d’être courtisées par beaucoup d’homme ne devraient pas oublier que les produits à bas prix attirent beaucoup de clients.



Les hommes sont comme des arbres : avec l’âge, ils deviennent durs de la feuille et mous de la branche.



Si un homme ouvre la portière de sa voiture à sa femme, c’est que l’une des deux est neuve.



Dites à quelqu’un qu’il y a 300 milliards d’étoiles dans l’univers et il vous croira. Dites-lui que la peinture n’est pas sèche et il aura besoin de toucher pour en être sûr.



Meilleurs vœux

La pensée de la semaine fait relâche pour me permettre de vous offrir mes meilleurs vœux à l’occasion de la nouvelle année.