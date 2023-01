Avez-vous vos obligations de la victoire?

Dans le cadre de mon travail de bénévole pour la Société Historique Sartigan, je crains d'avoir développé un TOC, c'est-à-dire un trouble obsessif compulsif dans l'examen méticuleux des photos anciennes de notre ville, en vue de découvrir toujours de nouvelles informations. J'examinais récemment une photo de l'ancien Théâtre Saint-Georges qui a existé sur la 2e avenue dans les années '30 et '40 au siècle dernier (photo 1). Cette photo est des environs de 1940. Cet édifice est passé au feu le 15 juillet 1965 alors qu'il logeait l'hôtel Hermandi. On constate d'après les écritures dans la porte que la compagnie Dawson Auto Parts y avait son commerce (au sous-sol). J'ai aussi tenté de découvrir quels étaient les films annoncés dans les panneaux vitrés. J'ai réussi à déchiffrer ce que je croyais être le titre du film prévu à la 3e affiche, montrant une tête de militaire. C'est écrit: «ET VOUS! ACHETEZ ICI LES OBLIGATIONS DE LA VICTOIRE». Bizarre comme titre d'un film??? En continuant mes recherches, j'ai constaté que les deux autres affiches étaient aussi des promotions pour nous vendre des Obligations de la Victoire. C'était pendant le dernière grande guerre 1939-1945. J'ai réalisé qu'en fait, ce n'était pas des annonces de films, mais plutôt de la publicité du gouvernement canadien pour nous inciter à acheter ces obligations en vue de financer la participation du Canada à cette guerre mondiale. Il semble qu'on en vendait à cet établissement de notre ville puisque c'est bien écrit: «ACHETEZ ICI». J'ai réussi à trouver des reproductions de ces affiches sur internet et je les ajoute ici, photos 2 et 3, lesquelles sont toutes deux dans le panneau vitré. Mais j'en ai aussi trouvé une autre de la même époque, vraiment surprenante, c'est la 4e photo sur laquelle est écrit: «RÉCUPÉREZ LES VIEUX OS. ON EN FAIT DE LA COLLE POUR LES AVIONS ET L'ON S'EN SERT POUR LES EXPLOSIFS» Vous saviez ça vous? Incroyable. Dommage que la Cage aux Sports n'ait pas existé à l'époque, les quantités énormes d'os de ces mets délicieux auraient pu contribuer à fabriquer beaucoup de colle et d'explosifs. Tous les clients auraient demandé des sacs pour emporter leurs os et les remettre à la Défense Nationale. En tout cas, on le saura pour la prochaine fois, car avec ce qui se passe en Ukraine, on risque de se retrouver bientôt à la 4e guerre mondiale... Photo 1 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique