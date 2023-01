La belle maison du notaire Chaperon il y a un siècle

Wow, quelle belle maison! C'était une résidence de style Victorien. Le premier à y habiter fut le notaire J.A.G. Chaperon, qui est venu s'établir et pratiquer sa profession à Saint-Georges en 1892. Il est décédé le 28 septembre 1907. Il résidait en haut et avait son bureau au rez-de-chaussée. En 1898, la Banque de Québec est venue ouvrir une succursale à Saint-Georges et elle s'installa dans la partie de gauche à l'avant. On voit bien l'enseigne de leurs bureaux vers 1910 (photo 2). En 1917, la Banque de Québec fut achetée par la Banque Royale qui vendit au plombier Pierre (Pierrôt) Fortin mais continua à faire affaires à cet endroit à loyer pendant environ 5 ans, avant de déménager ailleurs au centre-ville (photo 3). Après son départ, en 1923, Fortin a continué d'y habiter en exerçant son métier. À l'époque, les débâcles étaient régulières au printemps, et celle de 1928 fut dévastatrice, à en juger par une photo du secteur, où on constate l'état désolant de la 1re avenue en face de l'édifice de Pierre Fortin (photo 4). Le 12 juillet 1929, Fortin a vendu cette propriété à Édouard Lacroix. Ce dernier l'a revendue par promesse de vente à Michel Anto (négociant en gros) le 28 décembre 1937, date à laquelle M. Anto a pris possession des lieux. Un acte de vente formel a été signé entre les deux le 23 avril 1946 après paiement complet. On voit à la 1re photo que M. Anto entretenait bien son édifice. On voit le même immeuble de côté à la photo 5, un secteur superbe.

En 1939, on avait construit un nouveau bureau de poste sur l'ancien site de la Compagnie de Béton, voisin sud de l'ancien bâtiment de la banque. Hélas, on n'avait pas fait suffisamment de tests de sol, et l'immeuble des postes, construit sur de la glaise, était instable à tel point qu'il devint dangereux. Les autorités décidèrent de le reconstruire tout en l'agrandissant vers le nord, et, le 24 décembre 1957, ils ont acquis de la veuve de Michel Anto (par voie d'expropriation) l'immeuble qui devait donc être démoli ou déménagé. C'est M. Hormidas Morissette qui acheta le bâtiment, le sépara en deux parties pour en faciliter le déménagement et l'édifice fut reconstitué juste en face de l'ancien hôtel Manoir Chaudière (aujourd'hui Édifice Canam-Manac). À la 6e photo, on voit l'ancien immeuble de la banque de dos, installé face au Manoir Chaudière. Plus rapproché à la photo 7. On en voit la façade vers 1960 sur la 8e photo. M. Hormidas Morissette y habita avec sa famille pendant un certain temps. Il y avait aussi des logements. Il fut finalement démoli vers 1973-74 pour faire place au stationnement du futur centre d'achat Place Centre-Ville. Dommage qu'on ait dû le démolir. Le progrès, avec ses bons et ses mauvais côtés. Ne cherchez plus le bureau de poste qui a occasionné le déménagement de ce bel édifice de l'ancienne Banque de Québec, il fut vendu à un promoteur immobilier le 24 décembre 2002 et transformé par la suite en salon de billard (Dooley's) qui existe encore aujourd'hui.

Photos 1, 2, 6 et 7 du fonds Claude Loubier. Photo 3 du fonds Gendreau. Photo 4 du fonds Daniel Lessard. Photo 5 du fonds Marthe Bégin. Photo 8 courtoisie de Roland Morissette. Recherches de Pierre Morin et Paulin Poirier. Texte de Pierre Morin.

