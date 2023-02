Le foyer des fleurs et du cadeau des soeurs Jacob

Vous devez être âgé de plus de 50 ans pour avoir connu ce magasin. Ce fut un commerce très populaire qui portait bien son nom, puisqu'on y vendait surtout des livres, des journaux, des magazines, des fleurs et toutes sortes de cadeaux et bibelots. C'était l'endroit idéal pour trouver quelque chose d'original à prix abordable. Les deux soeurs Jacob avaient beaucoup de classe et avaient développé l'instinct pour se procurer de la marchandise au goût de leur clientèle. Leur établissement était situé dans l'édifice Thibaudeau, soit entre la boutique Andréa Thibaudeau et le restaurant du terminus de Thibaudeau et Frère, sur la 1re avenue, en face de l'édifice qui loge aujourd'hui le restaurant chez Francine. Leur numéro de porte était le 264, ce qui correspond aujourd'hui au 11830 de la 1re avenue. J'ai cherché vainement une bonne photo de la devanture, et vous devrez malheureusement vous contenter d'une demie façade (photo 1). À l'époque et même encore aujourd'hui, plusieurs les confondaient avec trois autres soeurs Jacob, celles qui avaient le fameux magasin de vêtements pour dames Mlles Jacob, aussi sur la 1re avenue. Ce n'étaient pas les mêmes. Celles du Foyer des fleurs et du cadeau étaient Rachel et Rolande Jacob (photos 2 et 3), filles de Joseph Jacob. Et les trois autres soeurs Jacob du magasin Mlles Jacob étaient Marguerite, Adrienne et Juliette, filles de Zéphirin Jacob. Rachel et Rolande étaient donc des cousines des trois autres, puisque leurs pères étaient les deux frères. Le 26 juin 2022, nous avons publié ici l'histoire du magasin Mlles Jacob



Il y a au moins trois ans que je voulais publier un reportage sur le Foyer des fleurs et du cadeau, mais il me manquait un détail important, soit la date le plus précise possible de son ouverture. J'avais trouvé une source qui mentionnait «à partir des années 1950», mais je demeurais dubitatif quant à cette information. J'aime bien être précis même si je ne peux quand même pas toujours aller jusqu'à donner la seconde et l'«heure juste». Mais je m'efforce d'obtenir au moins le mois et l'année d'ouverture d'un commerce ou d'une industrie en autant que possible. Or c'est encore une fois par hasard que j'ai enfin trouvé ce que je cherchais. Je feuilletais récemment d'anciens numéros de notre journal local à la recherche d'une autre information lorsque je suis tombé tout à coup sur une publicité parue dans le journal l'Éclaireur de 1945 annonçant l'arrivée de ce commerce (photo 4). C'était à la page 20 du jeudi 15 novembre 1945, on y écrit: «Surveillez l'ouverture de notre nouveau magasin». On n'a pas la date précise, mais on peut présumer que le Foyer des fleurs et du cadeau a ouvert peu de temps plus tard, afin d'être en mesure de profiter de la période d'achalande pour la vente des cadeaux de Noël. D'après le texte de leur annonce, leur vrai nom serait donc plutôt «AU FOYER DES FLEURS ET DU CADEAU». Ce commerce aurait fermé au cours des années '70. Photo 1 du fonds Claude Loubier. Photos 2 et 3 du fonds de la famille Jacob. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique