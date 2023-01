Saint-Valentin : Après les fleurs, le pot?

Ta meilleure amie, Annie, vient de t’apprendre qu’elle et son copain iront au NRJ Spa pour la Saint-Valentin. Sachant que tu apprécies ce genre d’activité, elle te propose d’y aller en «double date». Tu aimes l’idée et décides d’en parler à ton copain puisque vous n’avez rien de prévu.

Insulté, il te répond : «D’où ça vient cette idée-là ? Pourquoi on passerait la Saint-Valentin avec Annie et Mathieu ? Tu le trouves de ton goût, c’est ça?»

Mal à l’aise, tu t’excuses et le rassures en lui nommant que c’était simplement une proposition.

Il ajoute : «J’avais prévu une soirée romantique en plus... »

Cette annonce te prend par surprise. C’est la première fois qu’il t’en parle. Ta culpabilité augmente de plus belle.

«Tu as tout gâché», dit-il d’un air déçu.

Tu es triste, autant parce qu’il est fâché que parce que tu aurais aimé y aller. Tu t’excuses de nouveau. Tu envoies un texto à ton amie pour décliner gentiment son invitation.

Il ne t’adresse pas la parole pour le reste de la soirée.

Les jours suivants, tu le sens distant. Tu ne parles pas de la Saint-Valentin pour ne pas mettre de l’huile sur le feu. Pour te faire pardonner, tu te montres encore plus attentionnée qu’à l’habitude. Tranquillement, sa bonne humeur revient et tu retrouves l’homme que tu aimes.

14 FÉVRIER

Lorsque tu arrives de travailler, une bonne odeur t’accueille. Le souper est prêt. Tu marches jusqu’à la cuisine où des pétales de rose sont déposés un peu partout et des chandelles sur la table créent une ambiance romantique.



Tu t’exclames : «Wow!»



Il te répond : «Je t’avais dit que je préparais quelque chose pour ce soir… un peu plus et ça tombait à l’eau.»



Le commentaire te fait un pincement au cœur, mais tu continues de lui sourire.



Vous vous assoyez pour manger. Tu le remercies plusieurs fois pour le souper. Pendant la soirée, tout se passe bien. Vous avez du plaisir. Tu profites de l’occasion pour lui offrir son parfum préféré. En échange, il te remet une carte où il écrit à quel point il t’aime et que tu es importante pour lui. Il y explique aussi que c’est pour cette raison qu’il voulait passer la soirée seul avec toi.



La soirée tire à sa fin et tu commences à être fatiguée de ta journée.



Tu l’embrasses sur la tête avant de lui dire que tu t’en vas dans la douche.



«Avec tout ce que j’ai fait, je n’ai pas le droit à plus?», dit-il en te retenant par le poignet.



Tu lui réponds que tu es fatiguée et te diriges vers la douche.



Après quelques minutes, tu es surprise de voir qu’il te rejoint. Il t’embrasse et passe la main sur ton corps. Tu sais ce qu’il veut. Malgré la fatigue que tu ressens, tu ne peux pas concevoir de lui dire non. Il a fait tant d’efforts ce soir…



En entrant dans le lit, tu le remercies encore une fois pour le souper et le cadeau. Il se tourne dos à toi et te répond : «J’ai vraiment passé une belle soirée moi. Mais je suis certain que tu aurais préféré être au spa avec Annie et Mathieu…»

La violence conjugale ne se résume pas uniquement aux comportements violents. Entre la tension et les explosions, on retrouve aussi des moments de lune de miel qui ont pour but de consolider l’emprise sur la victime. Si vous avez des doutes sur votre relation, appelez-nous.