Vous souvenez-vous du magasin Nakash? Puis de Bertho et Guy, tailleurs?

C'était dans un bel édifice, sur la 1re avenue, près du ruisseau d'Ardoise et voisin de la Banque de Montréal. S'y succédèrent le magasin Nakash, vêtements pour dames, puis Bertho et Guy, tailleurs .



Le magasin Nakash était un commerce de vêtements pour dames qui a existé pendant quelques années au tournant des années '70. C'est celui dont la façade est surmontée d'une affiche rouge et orange de forme triangulaire, il est le deuxième à partir de la droite sur la 1re photo. Il était situé sur la 1re avenue, exactement là où se trouve aujourd'hui Histoire de Bulles. L'immeuble où logeait la magasin Nakash était à l'époque le plus haut de la 1re avenue puisqu'il comptait quatre étages. C'est le marchand Victor Veilleux qui l'a fait construire en 1954 pour y installer «Le magasin des enfants». À l'origine, il avait 3 étages, mais peu de temps plus tard, il l'a augmenté à quatre étages. Vers 1960, son commerce pour enfants fut acquis par dame Marthe Roberge, qui l'a ensuite déménagé dans un autre local, juste en face du pont de fer, vers 1965-66. C'est alors qu'un marchand originaire de Thetford est venu s'installer à l'endroit que l'on voit sur la photo. Son nom était Georges Nakash, marié à une dame Suzanne Anto. On devine qu'il avait des contact avec les Anto de Saint-Georges, ce qui l'a probablement incité à venir y établir son commerce. Plusieurs descendants d'immigrants roumains et d'autres pays lointains, doués pour le commerce, vivaient alors ici et là dans la région, dont à Thetford, les Nakash, les Anto, les Darac, les Beshro, les Setlakwe etc. Il a connu un certain succès dans notre ville, car il vendait de beaux vêtements. Après quelques années, il a fermé son magasin d'ici et est retourné à Thetford, où il est décédé le 5 septembre 2005 à l'âge de 85 ans.



Quant à l'immeuble où il avait son commerce, il existe encore, mais il fut complètement rénové en 1991-92, on l'a alors amputé de deux étages en plus de le joindre à son voisin, de sorte que ces deux bâtisses sont maintenant égales et semblent n'en former qu'une. À la place de Nakash, on retrouve depuis quelques années le commerce Histoires de Bulles.



À l'époque de la 1re photo, son voisin de droite était la mercerie Marc Roberge mon Tailleur, qui était situé tout juste à côté du ruisseau d'Ardoise. Il exploitait une mercerie pour hommes. Ce site a longtemps été occupé par des commerces de vêtements pour hommes. Construit en 1945, ce fut d'abord J.A. Roberge qui démarra un tel magasin en 1945 (photos 3 et 4). Examinez bien la 4e photo, on y voit un pèse-personne (qu'on appelle aussi une «balance») qui était situé près du trottoir, devant l'entrée, Il fallait insérer une pièce d'une cenne dans la fente prévue à cet effet pour activer le mécanisme permettant de se peser. Elle fut longtemps à cet endroit, même après que son fils eût pris la relève, je m'y pesais occasionnellement quand je passais à cet endroit dans les années '60. Son fils Marc prit la relève vers 1960, tel qu'on le voit à la photo 5, prise à l'hiver 1961-62. La compagnie Household Finance (HFC) eut longtemps ses bureaux au 2e étage de cet édifice et y installa son énorme enseigne lumineuse en 1955.



Vers 1975, après la fermeture du magasin Marc Roberge et le départ de son voisin Nakash, on fusionna leurs locaux pour n'en former qu'un, qui est devenu le magasin de Bertho et Guy Tailleurs (photo 2), dont les propriétaires étaient Berthold Dubois et le sympathique Guy Laflamme. Originaire du quartier de la Station, ce dernier est décédé en 2016 à l'âge de 65 ans. Par la suite il y eut un autre commerce du même genre, soit celui de Normand Bélanger et Josette Rhéaume.



Aujourd'hui, cet immeuble existe encore, il est occupé par le commerce Histoire de Bulles du côté gauche en avant et par le Fleuriste Poésie Florale en arrière. Photo 1 courtoisie de Yvon Thibodeau. Photo 2 du fonds Éclaireur-Progrès. Photo 3 du fonds Louise Roberge. Photos 4 et 5 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique