La maison ancestrale du Dr Georges Cloutier

Voici une rare maison centenaire qui a survécu dans notre ville: celle qui a longtemps servi de résidence et de bureau au célèbre médecin Georges Cloutier il y a 100 ans. Cette superbe maison aurait été construite vers 1895. Ce bon docteur en fut le premier propriétaire, pendant environ 50 ans. Il l'entretenait comme la prunelle de ses yeux.



C'est une superbe résidence de style architectural Queen Anne qui a émergé de l'époque victorienne particulièrement à la fin du 19e siècle. Celle du Dr Cloutier était le prototype de ce style à Saint-Georges. Ce sont les frères Ludger et François Bérubé qui en ont été les constructeurs. La façade comprend une tourelle à toit conique décorée de nombreuses fenêtres, en encorbellement aux murs nord-ouest. Il y a aussi au centre une enceinte hémicycle accueillant les visiteurs à l'entrée. À l'origine, comme on le voit aux 2 premières photos, c'était un genre de galerie en avant, mais on l'a entourée de fenêtres à multiples carreaux peu de temps par la suite, comme on le constate aux photos suivantes. À l'intérieur, face à l'entrée frontale, il y avait un majestueux escalier à paliers menant au deuxième étage.



Le Dr Cloutier est né en 1867 à Skowhegan (Maine), où ses parents ont vécu pendant quelques années. Il est venu s'établir à Saint-Georges dans la jeune trentaine, au début des années 1890. Il a d'abord eu son bureau dans un édifice situé un peu au nord de sa résidence, avec le notaire Lavoie et l'agent d'assurance Marcotte. Puis vers 1910-15, il a installé son bureau dans sa propre maison, que l'on voit ici sur plusieurs photos. Le Dr Cloutier s'est beaucoup impliqué socialement dans notre ville. En plus de pratiquer la médecine pendant plusieurs décennies, il fut actif au sein de multiples mouvements et associations, entre autre premier directeur de la fanfare locale, fondée en 1892. De 1899 à 1904, il a été le 22e maire de Saint-Georges d'Aubert-Gallion. Il est décédé en 1946.



L'un de ses fils, Victor, a suivi les traces de son père puisqu'il fut lui aussi médecin et maire. Tous deux pratiquèrent dans notre ville, en fait, ils eurent une vie semblable, très active, chacun leur tour. À partir de 1928, ils ont eu leur bureau ensemble dans la maison paternelle pendant une quinzaine d'années. Voyez le Dr Georges devant sa résidence lors de la débâcle en 1928 (photo 7). Au début des années '40, lorsque le Dr Adjutor Beaudin quitta Saint-Georges pour aller s'établir à Québec, le Dr Victor acheta sa maison qui devint sa résidence (photo 8). Toutefois, il a continué de pratiquer sa profession dans un bureau situé sur le côté nord arrière de l'ancienne maison de son père. Après le décès du Dr Georges, son épouse (veuve) a continué d'y habiter pendant quelques année, puis on a vendu cette belle résidence (M. Bertrand Drouin en fut longtemps propriétaire), mais le Dr Victor s'était réservé la même petite annexe en arrière sur le côté nord, où il a longtemps eu son bureau. Une photo de 1941 nous offre une vue sur les deux maisons des Dr Cloutier, celle de Georges à gauche et celle de Victor à droite (photo 8). On les voit mieux à la 9e photo. Victor n'a pas habité la maison familiale après avoir acheté celle du Dr Beaudin, ne s'étant gardé que le bureau latéral. Il y aurait tant à raconter sur ces deux grands personnages.

Photos 1, 2, 3, 4 et 9 du fonds Claude Loubier. Photo 5 du fonds René Bérubé. Photo 6 courtoisie de Christian Roy. Photo 7 de la BAnQ. Photo 8 courtoisie de Guy Roy. Carte mortuaire courtoisie de Paulin Poirier. Recherches de Pierre Morin et Paulin Poirier. Texte et photo 10 de Pierre Morin.

