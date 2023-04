Les derniers instants du pont de fer en 1971

L'ouverture officielle du pont actuel a eu lieu le 18 janvier 1971, bien que certains y aient circulé quelque temps auparavant. Hélas, l'arrivée de ce nouveau pont a signé l'arrêt de mort de son prédécesseur, le pont de fer qui datait de 1929. Sa destruction a eu lieu au cours des mois de mai et juin 1971. Bien triste moment pour tous ceux qui ont eu l'occasion de le traverser au cours de ses 42 ans d'existence. Les gens y étaient attachés et ce n'est pas sans un pincement de coeur qu'on l'a vu disparaitre. Plusieurs photos nous rappellent comment s'est passé cette démolition. Sur la première, on voit l'arche Ouest vivant ses derniers moments, après celle de l'Est. Puis peu de temps plus tard, la même arche a été détachée du pilier central et reste suspendue à la culée de la rive de l'ouest (photo 2). Finalement, à la 3e photo, la structure à moitié démolie est submergée dans la rivière, alors que les poutres sont graduellement récupérées par les démolisseurs. Restent alors le pilier central et la culée de l'Ouest qui attendent leur tour pour succomber (photo 4). Pourtant le pilier central trône encore et a fière allure au centre de la rivière (photo 5). Le pont de fer a vécu pendant 42 ans, mais ce pilier central a connu une vie plus longue: 60 ans. En effet, le pont de 1929 a été appuyé sur le même pilier central que celui de 1912. En fait, ce pilier fut érigé au cours de la période d'étiage de l'été 1911, car il devait être prêt pour la construction du pont de fer qui a été construit en s'appuyant sur le couvert de glace au cours de l'hiver 1911-1912, comme nous le rappellent plusieurs photos anciennes.



Le pire moment est probablement celui où on aperçoit les vestiges de ce pilier finalement vaincu par le dynamitage, à la photo 6. C'est vraiment la fin d'une époque, marquant à jamais la disparition d'un pont de fer au centre-ville de Saint-Georges. Bien sûr, on a maintenant un nouveau pont moderne à quatre voies qui a éliminé les approches abruptes aux deux extrémités. Pour ceux qui ont la nostalgie des deux pont métalliques qui ont précédé, jetons un dernier coup d'oeil à ces deux monuments d'autrefois: le superbe pont de 1912 (photo 7, vers 1915). Et le majestueux pont de fer de 1929 (photo 8, de juin 1954). Photos 1 à 6 du fonds Éclaireur-Progrès. Photos 7 et 8 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique