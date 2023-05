ON M’ACCUSE DE PÉDOPHILIE

En date du 17 mai, j’ai reçu un courriel en provenance de la GRC dans lequel on me menace de poursuites suite à des gestes que j’aurais posés faisant de moi un pédophile en puissance.

Évidemment, il s’agissait là d’une arnaque, d’un faux courriel visant à me forcer à poursuivre la communication avec l’expéditeur (pas vraiment la GRC) et ainsi devenir l’objet de fraudes quelconques.

Si je choisis de partager ce fait divers avec vous, c’est que ce type d’arnaque tend à se répandre et que cela inquiète sérieusement certaines victimes potentielles.

Le courriel en question

Pour une bonne compréhension des commentaires qui suivront, je me permets de citer textuellement le courriel en question. Et pour fin d’authenticité, je reproduits le texte dans son mauvais français, incluant les nombreuses fautes.

«À la demande de M. Brenda Lucki, Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada»

«Pour les besoins d’une enquête judiciaire (article 390-1 du code de procédure pénale.»

«Suite à des analyses et travaux effectués par notre Brigade de recherche et d’intervention sur le réseau informatique, certaines traces de vos données d’identification ont été repérées et vous faites l’objet ou plusieurs infractions entraînant retrait de points sont commises simultanément alors une poursuite judiciaires en vigueur en votre encontre après avoir commis et visualisée c’est différents infraction : (site d’annonce), visualisation de vidéo à caractère pédopornographique, La Cyber pornographie, Le Trafic sexuel, l’Exhibitionniste.»

«Dans un souci de confidentialité, nous vous envoyons cet E-Mail.. Vous êtes priés de nous envoyer vos justifications par E-Mail afin qu’elles soient examinées et vérifiées pour déterminer les sanctions, dans un délai strict de 72 heures.»

Passé ce délai, nous sommes dans l’obligation de transmettre notre rapport l’Honorable David Lametti, Procureur générale du parquet canadien et aux spécialistes de la cybercriminalité afin de rédiger un mandat d’arrêt à votre encontre, auquel cas nous vous enverrons une lettre recommandée avec accusé de réception (arrestation immédiate) par le service de police le plus proche de votre «lieu de résidence» et vous serez inscrit au Registre national des délinquants sexuels. Dans ce cas, votre dossier sera également transmis aux organisations de lutte contre la pédophilie et aux médias pour une publication nationale.»

Et le tout est signé M. Brenda Lucki, Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada.

Commentaires

En premier lieu, lorsque l’on prétend que le courriel est envoyé par M. Brenda Lucki, il y a erreur sur la personne puisque Brenda Lucki n’est pas un Monsieur, mais plutôt une Madame.

Deuxièmement, je sais que la qualité du français n’est pas la force des organismes fédéraux, mais un si mauvais français et les très nombreuses fautes répertoriées dans ce bref texte suffisent déjà pour semer un doute dans mon esprit.

Troisièmement, je ne fréquente jamais les sites pédopornographiques disponibles sur Internet. Mais je suis conscient que ceux qui le font doivent tous nier le faire.

Quatrièmement, si la GRC devait porter contre moi les accusations mentionnées dans le courriel en question, je serais grandement surpris que l’on m’avise 72 heures à l’avance que l’on pourrait venir m’arrêter. On préférerait plutôt arriver à l’improviste pour me passer les menottes et m’amener pour un interrogatoire.

Enfin, quant à la menace que mon nom soit inscrit au Registre des délinquants dangereux, si l’auteur du courriel provenait bel et bien de la GRC, il saurait que cela n’est pas automatique et que pour en arriver là, il faut passer à travers une procédure judiciaire.

Je pourrais ajouter de nombreux autres commentaires servant à démontrer que le courriel en question est un faux, mais je crois que l’on en a déjà suffisamment.

Plusieurs sont inquiets

Si la grande majorité des gens qui reçoivent un tel courriel constatent rapidement qu’il s’agit d’un faux et qu’ils se contentent de l’effacer, d’autres personnes doutent et deviennent très inquiètes.

Un ex-agent de la GRC me confiait qu’il n’était pas rare de voir arriver aux bureaux de ce corps policier des gens grandement inquiets qui veulent savoir ce qui leur arrive et ce qui doit être fait dans les circonstances.

D’autre part, un avocat me confiait que des gens se sont présentés à son bureau, le courriel en main, afin de savoir comment ils pouvaient se défendre de ces fausses accusations.

Dans les deux cas, on s’est empressé de rassurer les faux accusés, mais les démarches entreprises indiquent clairement que le courriel en question a laissé des traces.

Et cela sans compter les gens qui ont entrepris de communiquer avec les auteurs du faux courriel et qui, fort probablement, se sont fait arnaquer. Évidemment, on ne s’en vante pas.

Se méfier et s’informer

De nos jours, grâce à la facilité pour les arnaqueurs de communiquer avec le monde entier, de nombreux subterfuges sont utilisés.

On m’a déjà proposé d’importants montants d’argent en héritage d’un pur inconnu africain qui avait fait de moi son héritier, à condition que je lui expédie de l’argent et que je lui fournisse mon NIP lui permettant de déposer le montant de l’héritage dans mon compte de banque.

On m’a déjà aussi contacté pour effectuer un important transfert d’argent en secret pour venir en aide à mon petit-fils qui était mal pris, moi qui n’ai jamais eu d’enfants, donc qui n’a pas non plus de petit-fils.

Il est arrivé également que l’on me menace de publier sur Internet des photos de mes organes génitaux si je refuse de verser une somme d’argent importante. Franchement, jamais je n’aurais cru que mon pénis valait aussi cher. C’était presque tentant.

Enfin, régulièrement, lors d’une fin de semaine suivie d’un congé férié, on me demande de mettre à jour mes données et mon profil pour continuer à avoir accès à mes comptes bancaires, même dans des institutions où je n’ai aucun compte.

Contacté à cet effet, le service média de la GRC m’a conseillé de consulter le site Internet suivant : centreantifraude.ca

Sur ce site, vous retrouverez toutes les mesures à prendre pour ne pas devenir une victime innocente de tous ces arnaqueurs qui surfent sur la planète WEB. Ça vaut la peine d’investir quelques minutes de votre temps pour vous protéger.

Pensée de la semaine

Je dédie la pensée de la semaine à tous les internautes :

«Si, en effet, Internet a beaucoup à offrir à qui sait ce qu’il cherche, le même Internet est tout aussi capable de compléter l’abrutissement de ceux et celles qui y naviguent sans boussole.»

Laurent Laplante (1934-2017) journaliste et écrivain québécois