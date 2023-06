Yvon Thibodeau, un bénévole de la Société Historique Sartigan, détient des milliers de photos historiques prises au cours des 50 dernières années. Nous en publions une aujourd'hui, la première avenue, captée en septembre 2000, soit il y a 23 ans. Voici comment il a décrit ce secteur:



Le local qui abritait le TAXI DU PONT fut démoli en octobre 2012 et les taxis transférés sur la deuxième avenue. Le magasin ROSSY est désormais situé au Carrefour St-Georges. Le restaurant du GRAND HÔTEL s’appelle maintenant QAISAR’S. Sur la partie gauche de la photo, un salon de coiffure a pris la place du magasin DEBB qui loge maintenant à Place 90. L’HÔTEL GOUVERNEUR a fermé ses portes. Et le restaurant MONDO s’appelle aujourd’hui le MURTHA.



Merci Yvon de nous faire bénéficier de cette superbe photo.



Photo d'Yvon Thibodeau. Texte d'Yvon Thibodeau et de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique