Le cellulaire en classe

LE PÈRE OVIDE DE JUSTIN Celles et ceux qui, comme moi, ont un certain âge, voire même un âge certain, se souviennent sans doute du Père Ovide, ce personnage de la série «Les belles histoires des pays d’en haut» télédiffusée il y a quelques décennies. Le Père Ovide se faisait un plaisir d’être reconnu comme le «rapporteur officiel» du ...