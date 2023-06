Enfouissement du ruisseau Jérôme dans l'ouest en 1972

On a vu passer ce nom ici à quelques reprises. Quand j'étais jeune enfant, tout le monde disait le «Jerôme Brook», terme anglais qui signifie «ruisseau». Incidemment, on l'appela ainsi pour honorer la mémoire de M. Jérôme Rancourt, un notable qui a vécu il y a 150 ans et qui s'est beaucoup impliqué dans le développement de notre ville. En plus d'être Juge de Paix, il fut le quatrième maire d'Aubert-Gallion (Saint-Georges ouest) en 1862-1863. Il est décédé le 3 février 1914 à l'âge de 79 ans. La photo 4, qui date de 1930 environ, nous montre ce cours d'eau sur une bonne partie de sa longueur, il traversait presque toute la ville du sud-ouest au nord, se jetant dans la rivière au bas de la côte du domaine. Avant qu'on numérote les rues, on leur donnait un nom, et celle qui longeait la petite église blanche se nommait «rue de la Chapelle», aujourd'hui 15e rue. Ce petit ruisseau avait l'air bien inoffensif, mais au printemps, il pouvait se transformer en un torrent monstrueux. Il arriva même que son fort courant ait tellement érodé les berges dans le secteur de la rue Pozer (13e rue) que le ponceau l'enjambant fut emporté, comme on le voit à la 5e photo.



Avant son enfouissement, on l'apercevait un peu partout en ville, particulièrement dans le secteur de l'Église, où il coulait entre le cimetière et le CHLD près de l'ancien Foyer du Bon-Pasteur, comme on le constate sur la 6e photo. Et il allait se jeter dans la rivière près de la jonction de la 1re avenue et de l'avenue de la Chaudière, non loin du magasin Veilleux Décor. On le voit bien sur la 7e photo prise lors d'un accident survenu en février 1960 juste à côté d'un pont le surplombant, précisément à cet endroit.



Finalement, probablement parce qu'il inondait parfois le sous-sol de certaines résidences situées le long de son cours, la ville décida d'enfouir ce ruisseau en 1972. Il est donc disparu du décor. Il a fallu utiliser des énormes tuyaux pour être en mesure de détourner ses eaux, comme on le constate à la 1re photo. C'est l'entrepreneur Laurent Roy qui a obtenu ce contrat d'excavation. C'est lui qu'on aperçoit debout à l'intérieur du tuyau qui a 84 pouces de diamètre (photo 1). On voit M. Roy sur son buldozer sur la 2e photo; le passager à côté de lui est nul autre que celui qui était alors maire, le Doc Lacasse.



On a détourné ce ruisseau principalement le long de la 16e rue pour le faire aboutir dans la rivière par ce tuyau hors norme, qui aboutit à côté du pont David-Roy, juste en face du Poulet Frit Kentucky. La 3e photo nous montre (au moyen d'une petite flèche) l'extrémité de ce tuyau qui a l'air bien inoffensif, mais dont le débit est parfois étonnant au printemps ou lors d'orages prolongés.



Photos 1 et 2 du fonds Éclaireur-Progrès. Photos 3 courtoisie d'Yvon Thibodeau. Photos 4, 6 et 7 du Fonds Claude Loubier. Photo 5 courtoisie de Jean-Claude Morin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique