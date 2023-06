Scènes de la vie courante à Saint-Georges il y a 100 ans

La Société Historique Sartigan détient dans ses archives photographiques de nombreuses illustrations des scènes toutes simples de la vie courante chez nous au siècle dernier. En voici quelques unes démontrant qu'à une époque lointaine autant qu'aujourd'hui, les enfants de notre ville savaient s'amuser. Malgré que c'était avant l'avènement de la télévision, du cinéma et du cellulaire, les jeunes géorgiens ont toujours fait preuve d'imagination pour profiter de la vie. En fait, avant l'arrivée des automobiles, il semble que plusieurs se regroupaient simplement dans la rue pour jouer et fraterniser. À cette époque, les adultes et les enfants pouvaient marcher et circuler plus sécuritairement dans les rues, comme on le constate aux deux premières photos. Sur la première, on voit un groupe de neuf jeunes enfants qui se montrent contents de sourire au photographe, vers 1911-12. Ils semblent de bien bonne humeur sur la 1re avenue en face du magasin d'Albert Rodrigue à gauche et celui de Joseph Gagné à droite; le gros édifice pâle à colonnes à gauche est celui de la Eastern Townships Bank qui est devenue la Banque Canadienne de Commerce en 1912; de nos jours, c'est la Banque de Montréal qui est à cet endroit. Aujourd'hui, ces enfants seraient en face du magasin Histoire de Bulles, près du ruisseau d'Ardoise. Sur la 2e photo, vers 1907, ce sont 7 enfants jouant sur la 1re avenue au coin de la 123e rue (à gauche sur la photo), pas très loin de ce qui est aujourd'hui Place Bureau à droite. Encore une fois, ces jeunes semblent bien conscients qu'ils sont en train de se faire photographier et démontrent leur joie de poser ainsi pour la postérité. Remarquez celui qui tient ses deux amis par dessus le cou.



Nous avons la chance d'avoir une photo exceptionnelle prise au cours de l'hiver 1909, nous montrant le premier pont que nous avons eu à Saint-Georges, un pont en bois érigé par M. David Roy (photo 3). Il s'agissait d'un pont payant. Les usagers devaient défrayer le prix à chaque passage, à la sortie du pont, du côté est, dont le poste de perception était adjacent à la résidence même du propriétaire, soit celle de forme carrée qui se trouve juste à droite de la sortie du côté est, et qui existe encore aujourd'hui (appartenant au notaire Benoit Maheu face à la 123e rue). Or, en hiver plusieurs piétons utilisaient plutôt un petit sentier sur la glace (que l'on peut apercevoir à gauche du pont, où 3 personnes semblent jaser près de la rive) pour éviter d'avoir à débourser le droit de passage exigé par le propriétaire du pont. Des petits futés en somme, David devait fulminer de rage...



Et à droite du pont, on a déneigé un espace pour former un genre de patinoire sur la rivière, où on voit des jeunes en train de patiner. J'ai agrandi cette section à la 4e photo pour mieux distinguer cette image nostalgique nous renvoyant plus de 100 ans en arrière. J'y ai annexé un court article a paru dans le journal l'Éclaireur en 1909, soulignant l'aménagement de cette patinoire (qu'on appelait alors «un patinoir») directement sur le couvert gelé de la rivière. Wow, des images extraordinaires de nos ascendants dans leurs activités journalières.



Photos 1 du fonds Victor Rodrigue. Photos 2 et 3 du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.