LA BEAUCE OUBLIÉE, COMME D’HABITUDE

Le samedi 3 juin, Les COOPS de l’Information (groupement de six quotidiens dont Le Soleil) publiaient un cahier spécial intitulé : «Notre été chez nous, votre guide par excellence pour découvrir nos régions.)

Dans ce cahier de plus de 70 pages, seulement deux pages sont consacrées à la région de Chaudière-Appalaches et, dans ces deux pages, on ne retrouve aucun attrait touristique, aucune activité en Beauce.

Malheureusement, ce n’est pas la première fois que cela se produit.

Chaudière-Appalaches

Sur le plan touristique, à chaque fois qu’il est mention de la région Chaudière-Appalaches, la Beauce et les Appalaches (anciennement l’Amiante) sont les parents pauvres. Comme s’il n’y avait rien d’intéressant à y voir.

Dans le cahier spécial mentionné ci-haut, sur 10 suggestions de visites ou d’activités suggérées en Chaudière Appalaches, aucune ne se situe en Beauce. Zéro. Presque toutes les suggestions sont situées dans des municipalités près du fleuve St-Laurent : Lévis, St-Nicolas, Montmagny.

C’est à croire que l’on est incapable d’emprunter la 73 ou la 173 pour se rendre en Beauce. On semble hésiter à pénétrer dans les terres qui s’éloignent du fleuve. L’attrait touristique le plus au sud de la région est le Domaine du Radar à St-Sylvestre dans la MRC de Lotbinière. Plus au sud que cela, c’est comme s’il n’y avait plus rien d’intéressant.

Je tiens à préciser que les 10 suggestions que l’on retrouve dans le cahier spécial et qui sont situées dans Chaudière-Appalaches sont intéressantes. L’idée n’est pas de déshabiller Pierre pour habiller Paul.

Ce que je déplore, c’est que l’ensemble de la région beauceronne est complètement ignoré.

Destination Beauce

Heureusement pour nous, depuis quelques années, l’organisme Destination Beauce a été mis en place pour promouvoir les attraits touristiques de la Beauce.

Malgré des budgets limités et une équipe relativement peu nombreuse, beaucoup de travail a déjà été accompli. Parmi les initiatives dignes de mention, permettez-moi de citer «La Route de la Beauce» qui met en valeur 12 attraits touristiques situés dans les municipalités longeant la rivière Chaudière.

Parmi ces attraits, je me permets de mentionner le Parc Nature du Domaine Taschereau et la Maison J-A. Vachon à Sainte-Marie, le Musée ferroviaire de Beauce à Vallée-Jonction, le Musée Marius-Barbeau à Saint-Joseph, le Pont couvert Perrault à Notre-Dame-des-Pins, le plus long du genre au Québec, le Domaine de la Seigneurie à Saint-Georges, le Musée extérieur de Beauce Art et ses 90 sculptures, etc.

On pourrait également mentionner des attraits comme le très réputé Miller Zoo et la brasserie Frampton Brasse à Frampton, le Woodooliparc à Scott et le Podium papal à Saint-Gédéon.

Je n’ai pas la prétention de faire une énumération exhaustive de tous les attraits de notre belle région, mais je me plais à en mentionner plusieurs qui auraient pu mériter une place de choix dans la section Chaudière Appalaches du cahier spécial publié dans Le Soleil.

Malheureusement, pour certains, il semble que voyager à moins d’une heure de la rive sud du St-Laurent soit trop difficile.

Et ce n’est pas fini

Lors d’une récente rencontre avec Marie-Émilie Slater, directrice générale de Destination Beauce, cette dernière me faisait part du projet «Miracle beauceron» en voie de réalisation. Ce projet permet l’installation d’éléments que l’on retrouvera sur chacun des 12 sites de la Route de la Beauce.

Plusieurs autres projets susceptibles de bonifier l’offre touristique beauceronne germent dans la tête des gens de Destination Beauce. Espérons seulement que les pouvoirs publics continueront à soutenir cet organisme pour faire en sorte que les routes 73 et 173 ne soient pas seulement des voies que l’on emprunte pour circuler entre Québec et le Maine.

Quant aux médias nationaux, qui éprouvent de la difficulté à s’éloigner des grands centres urbains pour découvrir qu’il existe des attraits intéressants dans nos régions, je me permets d’espérer qu’un de ces jours, ils sauront élargir leurs œillères et faire des découvertes intéressantes susceptibles d’enrichir leurs connaissances et ainsi combler leur ignorance.

Et pour nous, Beauceronnes et Beaucerons, pourquoi ne pas jouer aux touristes ici même cet été en découvrant nos attraits touristiques et en participants aux nombreuses activités qui se dérouleront dans nos municipalités?

