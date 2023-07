L'Auberge Saint-Georges de la station

Cet édifice était à l'origine occupé par la compagnie forestière Brown Corporation. Plus tard, c'est devenu l'Auberge Saint-Georges Inn, alors situé sur la route nationale 23, aujourd'hui 5e avenue (photos 1, 2 et 3). Cet établissement hôtelier a connu ses meilleurs moments dans les années '50, alors qu'il appartenait à M. Léo Grenier. C'était à cette époque un endroit prestigieux et bien tenu, présentant banquets de noce (photo 4 et 5), soirées dansantes (photo 6) et toutes sortes de spectacles, parfois grandioses, comme la troupe de chanteurs et danseurs Los Suspiros De Espana. Aussi des orchestres locaux, dont Gervaise et son trio.



Mais le plus connu à s'y être produit fut nul autre que le fameux Michel Louvain, qui y débuta sa carrière au milieu des années '50. Alors jeune adolescent et portant son vrai nom (Poulin), il accompagnait le groupe de son frère ainé et attirait toutes les jeunes filles géorgiennes qui lui restèrent fidèles toute leur vie. Il prit le nom de Louvain en 1957. L'établissement fut agrandi au fil des ans, comme le démontre la 3e photo, prise lors de l'élargissement de la route Nationale dans les années '60, suite à la construction du pont actuel.



Charles Doyon a acheté l'endroit vers 1964 et en changea quelque peu la vocation: on a pu y voir les premières danseuses topless de Saint-Georges en 1966. Puis la renommée Rose Tawel en est devenue propriétaire au printemps 1973. Elle fut la dernière à l'opérer car c'est devenu ensuite un édifice commercial d'abord de vente d'autos, puis de location d'outils.



L'immeuble original n'existe plus car il fut complètement ravagé par un incendie accidentel à l'automne 2003. On l'a reconstruit au même endroit, c'est le commerce de location d'outils Location de Beauce (Lou-Tec) qui y loge, tel qu'il existe encore aujourd'hui. Mais plusieurs conservent en mémoire l'image de l'hôtel pittoresque qui y fut si populaire autrefois. Souvenir inoubliable.



Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.