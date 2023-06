Les scénarios de protection

Bonnes vacances !!



Ah, oui ?



Ce n’est pas le cas pour toutes les femmes…



Il y a deux situations fréquentes liées à la violence conjugale qu’on voit apparaitre en même temps que la période des vacances : celle où la violence diminue (scénario #1) et celle où elle augmente (scénario #2).



Les sources de stress étant diminuées dans le scénario #1, les vacances représentent un moment de lune de miel dans le cycle de la violence et donc, offre un répit à la femme. Le conjoint peut se montrer attentionné envers sa partenaire, s’impliquer davantage avec les enfants, proposer des activités spéciales, etc. Il arrive également qu’il utilise les vacances comme un nouveau départ en promettant de ne plus tenir de comportements de violence.



Malheureusement, c’est plus souvent le scénario #2 qui l’emporte. Pour quelle raison ? Bien que rien ne justifie un tel comportement, les vacances ou toute période de l’année où la femme se trouve en présence plus fréquente de son conjoint sont un moment propice à l’augmentation de la violence. Épuisement, plus grande présence des enfants/de la discipline, plus de situations imprévisibles peuvent être des excuses utilisées par le conjoint pour se justifier.



Avec les femmes qui côtoient nos services, nous trouvons essentiel de mettre en place des scénarios de protection qui visent à favoriser leur sécurité. Tous varient selon les besoins de la femme et dépendent d’où elle se trouve dans son processus.



La première étape est de reconnaitre la situation de violence. En comprenant le cycle, il devient plus facile de détecter la phase de tension qui indique qu’une explosion se prépare. Le fait d’être en mesure d’identifier les signes d’une crise permet à la femme d’avoir en main les éléments lui permettant de passer à l’action avant que la crise n’éclate.



La seconde étape est d’identifier les risques possibles pour la femme et ses enfants. On peut se poser des questions concrètes comme : « Comment pourrait-il réagir ? » ou « Que s’est-il déjà passé dans une situation similaire ? ».



Finalement, la troisième étape est de mettre en place des stratégies de sécurité que ce soit pour éviter la violence, limiter les dégâts, se défendre ou quitter la situation à risque. L’intensité des épisodes de violence peut varier et a tendance à s’aggraver avec le temps. Les scénarios de protection permettent donc à la femme d’avoir tous les outils en main pour réagir au besoin.



Si vos vacances ressemblent davantage au scénario #2 et que vous sentez le besoin de prendre une pause, Havre l’Éclaircie peut vous aider 24 h/24, 7 jours/7, même avant, pendant et après la période des vacances.

Si tu te poses des questions sur ta relation suite à la lecture de ce texte, n’hésite pas à nous contacter. Nous sommes là pour t’aider à y voir plus clair.