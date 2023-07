Savez-vous ce qui peut pousser dans le cœur des gens d’ici?

Venez, venez vous assoir avec nous.

Écoutez la belle histoire qui se passe ici, en Beauce…

Savez vous ce qui peut pousser dans le cœur des femmes et des hommes?



Quand les gens se rencontrent et se rassemblent, ils partagent leurs problèmes, et les problèmes des autres, à la recherche d’idées, de solutions… Comme un champ qu’on ensemence, les graines sortent un jour de la terre.



En 1980, des femmes de la région se sont réunies. Autour d’elles, elles voyaient tant de besoins sans réponse! Alors, de leur cœur est née l’Association bénévole. Petite pousse, elle a peu à peu développé des branches, qui se sont chargées de fruits précieux et savoureux.



Une de ces branches précieuses est l’Accompagnement-Transport. Aujourd’hui, cette branche mobilise plus de 40 bénévoles, hommes et femmes, pour conduire à leurs rendez-vous médicaux et jusqu’au bureau du professionnel de la santé plus de 400 personnes différentes. Quels beaux fruits!



Sur une autre branche, on dirait bien qu’il y a des centaines de nids d’oiseaux! Dans chacun, on peut apercevoir des gens qui souffrent un peu moins, désormais, de la solitude. Une branche remplie de sourires revenus! Car les Visites d’Amitiés réjouissent le cœur de plus de 90 personnes visitées et appelées régulièrement par des bénévoles choisis qui tissent avec elles de véritables liens chaleureux.



En tournant autour de cet arbre aux racines profondes qu’est l’Association bénévole Beauce-Sartigan, on voit une branche qui semble sans cesse bouger dans le vent. Étrange…. La curiosité vous pique? Une énergie semble se communiquer à vous? Elle vient des centaines de personnes qui bougent, dansent, marchent, s’agitent et se réjouissent ensemble, quelle que soit leur condition de santé, entraînées par près de 60 bénévoles! La branche de la Santé Active! Des clubs de marche, de raquettes, de skis, de vélo, de cardio drumming, de streching… des groupes ViActive dans chaque village où les bénévoles sont prêts à s’impliquer, ainsi que dans plusieurs RPA… Des galas, des danses, des partys, du festif et de la joie!



Cet arbre est déjà bien fourni, mais regardons encore… Voici une branche bien appétissante! Miam! Comme ses fruits ont l’air gourmands! C’est la branche de la Popote Roulante. Presque partout dans la région, des bénévoles vont livrer des repas chauds du midi à plus de centre trente personnes que cela soulage d’un grand poids, tout en variant le menu. Cette branche appétissante est bien en demande, j’aperçois même une file en attente de goûter ses bons fruits!



Tiens, voilà une branche discrète mais forte… Voyez-vous son écorce renforcée? Comme elle a l’air de se dévouer à soutenir chacun de ses fruits avec ténacité? Les fruits murissent longtemps, et dégagent un parfum d’amour… C’est la branche des Proches Aidants! Informés, référés, soutenus par des formations, par l’expérience et l’entraide des autres aidants, l’écoute d’une intervenante, de quelques bénévoles pouvant donner un peu de répit à des moments spéciaux… Chacun se sent alors moins seul, mieux outillé et davantage compris. Savez-vous ce qui peut pousser dans le cœur de ces hommes et de ses femmes? De la vraie solidarité et du courage.



Levons maintenant la tête, regardons jusqu’à la cime de cet arbre puissant. Des feuilles tournées vers le soleil. Ce sont vous. Ce sont chacun des bénévoles qui dit « venez voir cet arbre ». Ce sont vous qui voulez goûter à un des ses fruits précieux.



Venez à l’Association bénévole Beauce-Sartigan, située à l’étage de Place Centre-Ville, à Saint-Georges.



Appelez l’ABBS, pour que nous venions vous voir chez vous.

Comment peut-on vous aider?

Que pouvez-vous offrir aux autres?

Ensemble, on pourra mettre en valeur ce qui peut pousser dans le cœur de chacun de nous.

ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

11400 bureau 120-A, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 5S4

418 228-0007

www.benevolatbeauce.com

Facebook : https://www.facebook.com/associationbenevolebeaucesartigan

Courriel : [email protected]