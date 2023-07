Les ponts de la rivière Famine à la Station

Le secteur de la Station est l'endroit où commença l'histoire de Saint-Georges. C'est là que les Abénakis se sont installés, aux abords de la rivière Famine, ils ont fondé Sartigan, endroit où les premiers explorateurs français ont débarqué. C'est aussi là que fut érigé le premier pont dans notre ville, dont on sait bien peu de chose, sauf qu'il fut emporté par les glaces en 1842. On en a reconstruit d'autres au même endroit au fil des ans, mais étant plutôt rudimentaires, ils étaient toujours détruits par les débâcles printanières. Les techniques de construction se sont progressivement améliorées et on a érigé le premier vrai pont de fer sur la rivière Famine en 1924. La 1re photo (vers 1950) nous fait voir ce pont de fer à trois arches, qui fut nommé pont Fortier en l'honneur du député libéral provincial de Beauce de 1921 à 1929, Joseph-Hugues Fortier. C'est la compagnie Jolicoeur et Vickers qui l'a construit pour 64,885$, octroyé à 75 % par le gouvernement.

Auparavant, il y avait un pont plutôt rudimentaire (érigé en 1899), un genre de ponceau, relié à la rive opposée par une route surélevée surnommée la «Terrace». Ce lien fut emporté par le déluge de juillet 1917, tel qu'on le voit à la 2e photo. Au bout (sud) de ce pont, on y aperçoit la maison qui existe encore et qui a appartenu longtemps à la famille de M. Charles-Auguste Poulin. Édouard Lacroix a sauvé deux hommes de la noyade lors de cette terrible inondation et a failli se noyer lui-même en essayant de traverser à cet endroit en pleine nuit pendant l'orage. C'était dans la nuit du 30 au 31 juillet 1917. Il a réussi à s'agripper à un aulne avant d'être secouru.

La 3e photo nous offre une vue aérienne du même pont Fortier vers 1958 en même temps que tout le quartier de la Station. L'ancienne route nationale (route 23) est maintenant la 5e avenue dans le secteur du commerce de location Loutec Location de Beauce. Un accident inusité et qui aurait pu avoir des conséquences graves a eu lieu sur ce pont en 1966, lorsqu'un camionneur laissa échapper une quinzaine d'énormes billots sur la chaussée (photo 4). Miraculeusement, personne n'a été atteint.

Le pont actuel de ce secteur fut construit à l'été 1966. Voyez une photo de l'imposant échafaudage qui fut érigé pour supporter la structure lors de la construction (photo 5). Pour donner une idée de la configuration des lieux à ceux qui ne l'ont pas connu, voici deux photos (6 et 7) du pont Fortier nous le montrant à l'automne 1966 à côté du nouveau pont (actuel) en voie de terminaison, même paysage, sauf que la 7e nous offre une vue aérienne. On réalise que les deux ponts partaient pratiquement du même point sur l'entrée sud, mais que la sortie nord aboutissait à une nouveau chemin qui est actuellement la route 173. Une photo exceptionnelle nous offre une vue latérale superbe de ce pont alors qu'il était neuf (photo 8 ). Le trafic intense qui s'est développé par la suite dans notre ville a entrainé l'élargissement de ce pont à quatre voies en 1994 (photo 9). On a refait tout le tablier vers 2015.

Dans les années '50, il y avait trois ponts à arches bâtis dans le même style à Saint-Georges. On peut cependant les distinguer facilement. Le pont Fortier avait 3 arches, le pont au centre-ville avait 2 arches et la pont sur la rivière du Loup (à Jersey-Mills) avait une seule arche.



Toutes les photos sont du fonds Claude Loubier, à l'exception des photos 4 et 8 qui sont du fonds Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique