RIONS UN PEU (6)

Ça sent les vacances!

Alors, faisons relâche avec les sujets sérieux et prenons la vie avec humour.

Les histoires drôles de cette chronique ne sont pas toutes de mon cru. Elles circulent sur le web et on m’en a envoyé quelques-unes.



Quelle famille!

Quand j’étais enfant, mon père trompait ma mère et n’aimait pas ma famille. Plus tard, mes parents ont divorcé.

Par la suite, ma mère est morte dans un accident de voiture. Du coup, mon frère et moi vivions dans la maison de ma grand-mère. La sœur de ma grand-mère était alcoolique. Toute la famille vivait au crochet de ma grand-mère, ce grâce à ses économies.

Mon oncle a échappé à la prison grâce à un arrangement entre ma grand-mère et la justice.

Grand-mère est décédée récemment.

Mon petit-frère a quitté la famille pour aller vivre à l’étranger et ne nous adresse plus la parole.

Papa, maintenant âgé de 74 ans, doit commencer à travailler pour subvenir aux besoins de la famille et il va certainement me demander d’en faire autant.

Sincères salutations,

Prince William

Futur Roi d’Angleterre



Titanic

Mon grand-père savait que le Titanic allait couler. Il les avait avertis plusieurs fois et il n’arrêtait pas de leur crier que cela allait arriver, mais tout le monde le regardait comme s’il était un imbécile. C’est alors qu’il s’est fait sortir du cinéma.



Histoire de blonde

C’est une blonde qui entre dans un bar. Elle approche le barman et, timidement, lui chuchote à l’oreille : «Où sont les toilettes?» Le barman lui répond : «De l’autre côté.» Alors la blonde se déplace et lui chuchote dans l’autre oreille : «Où sont les toilettes?»



Mal vu

Un policier arrête un automobiliste et lui dit : «Vous n’avez pas vu que le feu était rouge?»

Et l’automobiliste de répondre : «Oui je l’ai vu; c’est vous que je n’ai pas vu.»



Nouveaux amis

Confidences à un ami. «J’essaie de me faire des amis en dehors de Facebook en appliquant les mêmes principes. Tous les jours, quand je rencontre des gens dans la rue, je leur dis ce que j’ai mangé, ce que j’ai fait la veille, ce que je prévois faire demain. Je leur donne des photos de ma famille, de mon chat, de moi quand j’ai trop bu ou quand je suis dans la piscine.»

Et l’ami de demander : «Est-ce que ça marche?» Et l’autre de répondre : «Bien sur; j’ai déjà trois personnes qui me suivent : deux policiers et un psychiatre.»



Un p’tit vite

Un élève un peu hésitant récite lentement : «Je marche, tu marches, il marche…» Le professeur intervient et lui dit : «Plus vite s’il-te-plaît.» Et l’élève de reprendre : «Je cours, tu cours, il court….»



De bons amis

Deux amis discutent. Le premier dit : «Si je couche avec ta femme, on sera encore amis?» L’autre répond : «Non.» Le premier réplique : «Alors on sera ennemis?» Et le second de répondre : «Non, on sera quitte.»



Compliment?

Une femme se regarde dans le miroir. Elle dit à son mari : «Je me trouve horrible à regarder, grasse et ridée. J’aurais besoin d’un compliment.» Et le mari de répondre : «Tu as une bonne vue.»



Ordonnance

Une femme entre dans une pharmacie et demande de l’arsenic.

«Que comptez-vous en faire?» lui demande le pharmacien. «C’est pour tuer mon mari» répond la cliente.

«Vous plaisantez! Je ne peux pas vous vendre de quoi commettre un meurtre» répond le pharmacien.

Alors, très calmement, la femme ouvre son sac à main et en sort une photo de son mari au lit avec la femme du pharmacien. Ce dernier lui dit : «Ah, évidemment, si vous avez une ordonnance, c’est différent…»



Otage astucieux

Un homme fait un vol de banque et prend les clients et les employés en otage. Il demande au premier otage : «M’avez-vous vu voler la banque?» L’otage répond «Oui.» Le voleur aussitôt tue l’otage d’une balle dans la tête.

Puis il demande à un autre otage s’il l’a vu voler la banque. Et l’otage répond : «Moi non, mais ma femme oui.»



Histoire de chats?

Lisez ce qui suit attentivement à haute voix :

Ceci est ceci chat

Ceci est est chat

Ceci est une chat

Ceci est manière chat

Ceci est de chat

Ceci est tenir chat

Ceci est un chat

Ceci est con chat

Ceci est occupé chat

Ceci est pendant chat

Ceci est au chat

Ceci est moins chat

Ceci est 20 chats

Ceci est secondes chat

Si vous vous demandez pourquoi de telles stupidités, revenez en arrière et lisez le troisième mot de chaque ligne en partant du début…

Sans rancune!



Retour à la normale

Un homme entre dans une animalerie et demande : «Bonjour, je voudrais 20 rats, 30 souris 36 araignées et autant de coquerelles. Au préposé qui lui demande ce qu’il entend faire de toutes ces bestioles, le client répond : «Je déménage demain et on m’a demandé de rendre mon appartement dans l’état où je l’ai pris.»



Relâche

Je me permettrai de faire relâche la semaine prochaine.

De retour le 7 août.

Bonnes vacances!



Pensée de la semaine

Je dédie la pensée de la semaine à tous les vacanciers :