L'ancienne épicerie de Laurent Veilleux dans l'ouest

La première avenue à Saint-Georges ouest fut autrefois une artère importante. Au milieu du siècle dernier, il y avait un pôle commercial considérable dans le secteur au sud de l'église. Plusieurs épiceries y ont fait affaire au fil des décennies, dont celles de Clément Veilleux, Victor Labbé, William Grenier, Héléodore Caron et Laurent Veilleux. Cette dernière était située juste en face de l'ancien magasin de vêtements Poulin et Martin (fermé en 2011), près de la 19e rue.



L'immeuble où était établi l'épicerie de Laurent Veilleux avait été érigé sur l'ancien site de commerce de chevaux de son père Hormidas Veilleux. C'était un édifice à deux étages dont le rez-de-chaussée était occupé en partie par l'épicerie et par la famille du propriétaire qui utilisait aussi l'étage supérieur. M. Veilleux opéra son commerce à cet endroit dans les années '50 et au début des années '60. Puis il loua l'épicerie aux frères Alfredo et Nelson Drouin.



Hélas, dans la soirée du samedi 20 novembre 1965, le feu éclata dans cet édifice (photos 1 et 2). Les flammes ont pris dans le sous-sol vers 8h30. Les pompiers ont travaillé pendant quatorze heures pour maitriser l'incendie. Cet immeuble, en plus d'accueillir l'épicerie, comprenait aussi le logement de Laurent Veilleux ainsi que les logements de son frère Hector Veilleux et de Nelson Drouin. M. Veilleux et sa famille ont dû évacuer d'urgence la bâtisse et il leur fut impossible de sauver quoi que ce soit de leur mobilier ou de leurs vêtements. Il en fut de même pour les familles d'Hector Veilleux et de Nelson Drouin.



L'ameublement et la marchandise de l'épicerie furent aussi détruits. les pertes matérielles furent évaluées à plus de 50,000$ à l'époque. Les deux maisons de chaque côté du brasier ont été protégées du feu, mais elles eurent besoin d'un nettoyage complet. L'immeuble fut reconstruit réparti en deux logements, un pour la famille de Laurent Veilleux et l'autre pour celle de son frère Hector (photo 3, de 2015).



Quelque temps plus tard, Laurent Veilleux a redémarré et exploité son épicerie pas très loin, dans un édifice situé au 120 de la 21e rue. Ce commerce fut en opération pendant quelques années. Aujourd'hui, cet immeuble est occupé depuis longtemps par le Club Moose St-Georges (photo 4). Laurent Veilleux est décédé le 11 juillet 2008 à l'âge de 85 ans.



Photo 1 du fonds Normand de Lessard. Photo 2 de l'Éclaireur-Progrès. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique