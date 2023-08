Tout le monde connaît Anne Roy

Non seulement elle est active et chaleureuse, mais elle organise tellement de projets qu’on ne peut tous les nommer! Anne Roy est née à Saint-Joseph et travaille à l’Association bénévole Beauce-Sartigan depuis 7 ans et demi. Elle est responsable des activités physiques pour aînés de la région et également populaire sur internet, alors tous croient savoir qui elle est…

Mais la connaissez-vous vraiment?





SA VIE



Anne est l’aînée des 5 enfants issus de l’union de ses parents, en plus de 3 demi-frères plus âgés. Ses parents, de grands travailleurs, possédaient un petit chalet de rang où, tous les étés, le plein air et la liberté réjouissaient les enfants. La saison était d’ailleurs enrichie de quelques semaines à la mer… Malgré tout, Anne décrit son adolescence comme celle d’une fille timide et renfermée. Cela jusqu’à l’époque du cégep lorsque, inscrite en éducation à l’enfance, Anne découvre l’autre facette d’elle-même et sort assez de sa coquille pour vouloir travailler en vente auprès du public. Vous qui connaissez le clown d’aujourd’hui, auriez-vous deviné ça?



Anne est polyvalente et variée dans le choix de ses emplois, car elle n’a pas peur des défis. Elle est d’abord engagée pendant 6 mois dans un motel en Floride où elle perfectionne son anglais, puis devient serveuse un an à Vallée Jonction. Elle se tourne ensuite vers les assurances, domaine dans lequel elle travaillera durant 6 ans. Une période de remises en question s’ensuit, et Anne offre ensuite ses aptitudes à une entreprise de maisons usinées. Elle y sera 5 ans et c’est là qu’elle rencontrera son futur conjoint, à la suite de circonstances qui demeurent magiques à ses yeux. Venu là en curieux, cet homme restera parler à la belle jeune femme des ventes…



Ensemble, ils auront le bonheur de voir naître deux garçons identiques et vigoureux. Professionnellement, le centre d’entraînement dont Anne est membre depuis des années lui offre d’intégrer l’équipe en tant qu’entraineuse de conditionnement physique. À peine un an et demi plus tard, l’heureux couple acquiert sa première maison. Les jumeaux ont 5 ans lorsqu’une petite fille vient compléter leur famille.



Cinq ans s’écouleront encore, jusqu’au changement de cap important qui conduit Anne à rejoindre un organisme du milieu communautaire. Elle y anime des cours pour jeunes mamans, des cuisines collectives, et des camps de jour pour les jeunes et les jeunes avec handicap.

Un an plus tard, Anne intègre la belle famille communautaire de l’ABBS en tant que responsable de la promotion de la santé. Elle a alors le soin des groupes Viactive de Beauce-Sartigan et d’un club de marche. Aujourd’hui, son département est très vivant grâce à elle : il compte 6 clubs de différents sports -d’été et d’hiver- et Viactive est presque partout. En plus, durant la pandémie, Anne fonde un groupe Facebook où elle anime des périodes d’exercices et des activités variées pour le bien-être de 2700 personnes.



En tant qu’intervenante de milieu, elle est aux aguets pour aider les gens qui auraient besoin d’un coup de main ou d’un coup de cœur!



SES PENSÉES ET SES RÊVES

Anne, qu’est-ce qui te rend heureuse?

Ce qui me rend heureuse, c’est de voir les gens évoluer, sortir pour un moment leur cœur d’enfant et repartir ensuite plus heureux et enthousiastes. Ce sont les rencontres merveilleuses, les amitiés qui se forment et perdurent et les groupes qui fleurissent… C’est voir les gens embarquer dans les idées de fou que je mets en place. J’adore ça!

Quelle est ta plus grande fierté?

Ma famille et tout ce que j’ai construit avec mon homme. Et aussi l’esprit d’équipe qui règne dans le club de vélo, le premier que j’ai fondé moi-même!

De quoi as-tu personnellement besoin aujourd’hui?

Aujourd’hui? Me retrouver davantage, me donner le temps de prendre mon temps. Je rêve d’un endroit, d’une bulle, au bord de l’eau, où, peut-être, j’écrirais. Je me vois bien animer des conférences quand je serai grande!

Et au travail, te manque-t-il quelque chose?

Oh oui, mon souhait le plus cher est de réussir à avoir suffisamment de bénévoles pour garder mes groupes actifs un peu partout dans la région! On a besoin de relève, et parfois de remplacements. Une équipe d’animateurs, ça rend le bénévolat plus amusant. Ainsi tout reste léger et heureux pour chacun.

Léger et heureux, même en étant bénévole et responsable?

Oui bien sûr! C’est important! Je prends soin de mon équipe de bénévoles en m’occupant moi-même des tâches moins plaisantes telles que l’organisation du matériel ou la gestion de conflits. Je m’occupe aussi des outils d’animation et des formations, afin que tous se sentent bien.

ELLE EST LÀ… ELLE N'Y EST PAS!

Anne est là pour vous, avec toute sa chaleur humaine, que vous soyez en forme ou blessé de partout. Parce qu’à l’ABBS, on peut tout adapter! Mais si vous voulez rencontrer Anne, elle est sans doute ailleur qu’au bureau. Alors il vous faudra probablement vous mettre en action et sortir de votre coquille, comme elle l’a fait!

Téléphone d’Anne : 418 228-0007 poste 3

Bureau où elle n’est pas souvent: Association bénévole Beauce-Sartigan, deuxième étage de Place Centre-Ville, Saint-Georges

Groupe Facebook pour communiquer avec elle: Ensemble, on dit oui au bonheur!

Activités où elle est présente dans la région: Venez demander son horaire.

ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

11400 bureau 120-A, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 5S4

418 228-0007

www.benevolatbeauce.com

Facebook : https://www.facebook.com/associationbenevolebeaucesartigan

Courriel : [email protected]