Maryse Poulin, face publique, face cachée

Si vous avez téléphoné à l’Association bénévole Beauce-Sartigan pour demander un transport médical durant les quatre dernières années, vous avez entendu la voix de Maryse, se fendant en dix pour vous rendre service.

Mais qui est la personne derrière cette voix souriante et bienveillante



Qui est-elle?

Maryse est née à Sherbrooke de parents originaires de St-Jules et de St-Honoré, et tous sont revenus vivre dans la région de St-Victor avant son entrée à l’école. Plutôt timide, elle trouve un moyen d’expression dans le chant chorale durant toute sa jeunesse. Attirée par l’administration, les chiffres et le contact humain, elle finit son secrétariat en secrétariat administratif et travaille aussitôt dans une clinique médicale. Fort appréciée, elle suivra un des médecins à chacun des déménagements de la clinique, mettant sur pied avec lui une officine médicale qu’elle gérera entièrement, et elle ira jusqu’à Montréal y établir une franchise. Ce n’est que quand le médecin quittera la Beauce que Maryse changera d’emploi en s’intégrant à une clinique dentaire pendant plusieurs années, avant de devenir adjointe administrative de diverses compagnies (santé, électricité, garderie). Tout en travaillant, vingt cinq ans après la fin de ses études, elle retourne suivre un AEC en comptabilité pour se perfectionner.

À l’ABBS

Il y a quatre ans, Maryse entre à l’ABBS, s’imaginant tranquillement réceptionniste parce que la vie lui faisait signe de ralentir. Mais ses qualités de gestion sont vite reconnues et la voilà qui doit planifier et gérer la logistique transport. Malgré le passage de la pandémie qui a désorganisé les services et interrompu bien des implications bénévoles, Maryse gère aujourd’hui les trajets de plus de 35 bénévoles actifs.



L’implication, ça veut dire quoi?

Qu’est-ce qu’un bénévole actif? Au transport, les bénévoles proposent entre une et cinq journées par semaine pour accompagner les gens dans leur rendez-vous médicaux, ici en région et jusqu’à Québec, Sherbrooke, Montréal. Certains se rendent disponibles une semaine sur deux, d’autres s’interrompent pour aller dans le sud l’hiver, pour profiter de leur famille l’été, ou pour le temps des sucres. Un bénévole actif est donc un bénévole disponible en ce moment. Dans son service, le plus ancien des bénévoles s’implique depuis plus de 16 ans!



Maryse s’active à jumeler les demandes des clients (reçues avec plus de 48 heures d’avance) avec la disponibilité et les préférences de mission des bénévoles. Les demandes et les offres changeant tout le temps, c’est tout un casse-tête! Mais son équipe de transport est à son image: patiente, bienveillante, aimant rendre service… Et Maryse, qui aime tant trouver des solutions, vit parfois mal son sentiment d’impuissance lorsqu’il manque de bénévoles pour combler une demande. Elle est si perfectionniste!



À ce moment, celui qui la voit découragée peut lui remonter le moral d’un sourire, d’un câlin, d’une belle fleur -saviez-vous qu’elle appréciait les roses? - ou en mettant la chanson «Gloria» qui la fait se lever et danser.



La face cachée

Mais après les grosses semaines viennent heureusement les fins de semaine, que Maryse adore passer avec les siens au chalet familial, en pleine forêt. Elle part en quatre roues et se fait bien du «fun»! Parce que cette femme coquette n’est pas si tranquille que ça! J’ai appris pendant cette interview que, plus jeune, rêvant de conduire une moto, elle avait posé une petite moto jaune sur sa télévision. À l’âge de 40 ans, celle qui n’avait jamais conduit de façon manuelle s’est offert un cours de moto… et une moto jaune. Vive la liberté et l’adrénaline! Avec le temps, la moto jaune devient bleue… puis se transforma en VTT.



Je pense que née d’un père camionneur, Maryse devait être prédestinée à s’occuper d’un service impliquant des véhicules!

Une équipe qui veut grandir

Elle connaissait son attrait pour les moteurs et les chiffres, mais Maryse ne savait pas qu’elle apprécierait la gestion des ressources humaines. C’est pourtant ce qu’elle fait aujourd’hui, et elle aimerait agrandir son équipe! Elle cherche des gens généreux de leur temps, patients et honnêtes, désirant donner quelques heures par semaine pour transporter des clients à leurs rendez-vous médicaux. Ces bénévoles reçoivent une compensation monétaire non-imposable pour leurs frais de déplacements, puisqu’ils utilisent leur propre voiture, et sont couvert par une assurance de la CNESST. Les clients sont des personnes autonomes. En passant du temps ensemble, de beaux liens se créent entre clients et bénévoles!

L’équipe est aujourd’hui composée d’un tiers de femmes et, lorsqu’elle prendra un jour sa retraite, Maryse se voit bien les rejoindre en tant que bénévole… Vous n’avez pas fini d’entendre sa voix au téléphone!



Comment parler à Maryse?

Pour dire un mot gentil à Maryse, appelez-la au : 418 228-0007 poste 1.

Pour devenir bénévole ou pour demander un transport, c’est le même numéro. N’hésitez pas!

ABBS - Association bénévole Beauce-Sartigan

11400 bureau 120-A, 1re Avenue, Saint-Georges G5Y 5S4

418 228-0007

www.benevolatbeauce.com

Facebook : https://www.facebook.com/associationbenevolebeaucesartigan

Courriel : [email protected]