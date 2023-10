Saint-Georges ouest en 1965

Voici le pôle central du secteur de l'église Saint-Georges en 1965. Facilement reconnaissable, direz-vous. Oui en effet, on reconnait d'emblée les édifices les plus connus: le pont de fer, l'église, le couvent du Bon-Pasteur, la salle paroissiale, le presbytère et l'École Mgr Beaudoin. Mais en réalité, plusieurs changements importants sont survenus depuis.



1- D'abord, le pont de fer de 1929, remplacé par le pont actuel en 1970, fut démoli à l'été 1971.



2- La résidence du Bon-Pasteur, adjacente (en arrière) au couvent du même nom, fut démolie en mai-juin 2015.



3- L'immeuble à bureaux à deux étages (qui logeait entre autres le bureau de poste), de couleur foncé, près de la salle paroissiale, fut déménagé ailleurs dans la 17e rue en 1972. Cet édifice est devenu la pharmacie Familiprix au coin de la 10e avenue.



4- On a démoli le lundi 8 août 2016 le vieil édifice de l'ancien Bureau de Poste Catellier de la 18e rue pour rénover et agrandir la pharmacie et la Clinique médicale Chaudière.



5- Le 12 juillet 2022, on a démoli l'ancienne maison d'Arsène Dionne (ici cachée par les arbres) voisine de la Clinique Médicale pour agrandir le stationnement de cette Clinique.



6- On a aussi aménagé un vaste stationnement donnant sur la 1re avenue du côté sud de l'école Beaudoin.



7- Et l'herbe verte qui recouvrait le haut de l'écore a fait place au Parc Lacasse, qui accueille maintenant une dizaine de sculptures érigées en 2018 dans le cadre des activités estivales annuelles de Beauce-Art.



Les changements se produisant au fil des ans sont souvent subtils dans l'esprit des gens, car ils surviennent lentement et graduellement. Mais cette photo, qui date de plus de 55 ans, nous rend un brin nostalgiques quand on réalise que les choses évoluent constamment, ce qui est normal pour une ville comme la nôtre, qui n'est pas statique mais ne cesse de se développer, étant en perpétuel progrès. Peut-on imaginer ce qu'elle sera dans 50 ans?



Photo du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique