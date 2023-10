Octobre rose

Vous le savez sûrement, chaque année, octobre est le mois de la sensibilisation au cancer du sein. Pendant quelques semaines, on voit du rose partout. Il y a des courses dédiées à la cause, des entreprises qui amassent des dons ou qui versent une partie de leurs profits pour la recherche, des tonnes d’articles et de témoignages, mais surtout, un mois de visibilité pour celles qui sont dans l’ombre le reste de l’année.



Pourquoi en parler autant?

Selon les statistiques de la Fondation du cancer du sein du Québec, 1 femme sur 8 développera un cancer du sein au cours de sa vie et 1 sur 34 en mourra. C’est d’ailleurs le 2e cancer qui cause le plus de décès chez les canadiennes. Ça explique pourquoi on connaît tous une femme (ou plus!) touchée par ce cancer autour de nous. Alors, croyez-vous qu’on en parle assez?



Ce qu’on peut faire pour prévenir

Tous les sites sur le sujet s’entendent pour dire qu’il y a une multitude de facteurs qui augmentent le risque de cancer du sein (et de plusieurs autres cancers au passage). Certains facteurs sont hors de notre contrôle, comme notre bagage génétique, notre sexe ou notre âge. Mais plusieurs autres peuvent être contrôlés ou améliorés pour réduire nos risques. Notons l’alcool, la cigarette, l’obésité, la sédentarité (ne pas faire d’activité physique) ou la prise d’hormones (comme la pilule contraceptive).



L’importance du dépistage

Dépister tôt est aussi une excellente prévention. On ne parlera jamais assez de l’auto-examen des seins! Qui de mieux placé que soi pour savoir si notre corps développe une anomalie. En fait, dès qu’on a un petit doute, on appelle rapidement son médecin. Dépister tôt peut augmenter grandement les chances de guérison et la chance d’obtenir les meilleurs traitements qui soient. On vous veut en santé!



Selon la Fondation du cancer du sein du Québec, voici d’autres signes possibles de cancer du sein qui devraient vous alerter et vous amener à consulter rapidement :

Modification de la taille ou de la forme des seins;

Apparition de fossettes ou de plis dans la peau d’un sein;

Rougeur, enflure ou chaleur accrue dans un sein;

Démangeaison persistante;

Mamelon inversé, c’est-à-dire tourné vers l’intérieur;

Croûte ou desquamation (petites lamelles de peau qui se détachent) sur un mamelon.

N’oubliez pas!

Le Centre-Femmes de Beauce est là pour vous! Que ce soit parce que vous avez besoin de parler, pour trouver les bonnes références pour votre situation ou simplement pour socialiser, vous pouvez nous joindre au 418-227-4037 (poste 2) ou directement sur notre site www.centrefemmesdebeauce.org/

Des références intéressantes

Fondation du cancer du sein du Québec : https://rubanrose.org/

Société canadienne du cancer : https://cancer.ca/fr/

Image ci-contre : https://rubanrose.org/minformer/a-propos-du-cancer-du-sein/depistage-et-facteurs-de-risques/