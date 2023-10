Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région. Nous pouvons donc considérer que j'ai un regard neuf sur tout ce qu'il se passe ici et cela tombe bien, car avec cette chronique je souhaite vous faire découvrir ou redécouvrir la Beauce! J'ai hâte de vous embarquer avec moi dans mes aventures. Cette semaine, je vous emmène avec moi à la découverte du Verger à Ti-Paul. Au programme, balade dans le champ de citrouilles, promenade en petit train et cueillette de pommes. Ce lieu, un incontournable des sorties Beauceronnes à l'automne, a tout pour plaire. On y retrouve des installations qui conviennent aux plus petits comme aux plus grands, des stands de ravitaillement car la cueillette cela donne faim, sans oublier la mini ferme pour mon plus grand plaisir. Pour découvrir plus en détails, je vous invite à regarder la vidéo. À très bientôt ! Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

