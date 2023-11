Vous vous souvenez du restaurant Mikes de la première avenue?

Hé oui, il y a déjà eu un restaurant Mikes à Saint-Georges il n'y a pas si longtemps. La photo date de 1993. Il était voisin du magasin de la mercerie Andréa Thibaudeau, en face de l'ancien Bureau de Poste, ce qui signifie qu'il serait aujourd'hui en face du Salon de billard Dooly's. Vous rappelez-vous en quelle année il a fermé?



Mikes est une chaîne canadienne de restaurants basée principalement au Québec et spécialisée dans les pâtes, les pizzas, les sous-marins et les déjeuners. Le premier a été fondé à Montréal en 1967 par les frères Marano. En 2017, la chaine comptait 69 établissements, dont 68 dans la seule province de Québec et 1 en Ontario. Depuis 2018, les Restaurants Mikes font partie du groupe alimentaire montréalais d’alimentation MTY, qui gère entre autres les bannières Pizza Delight, Scores, Bâton Rouge et Ben & Florentine.



Dommage qu'il ait quitté Saint-Georges, la bouffe était bonne et variée. Si vous vous en ennuyez trop, sachez qu'il y en a un, très populaire, sur le Boulevard Vachon à Sainte-Marie.



Photo du fonds Richard Poulin. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique