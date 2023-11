Nouvelles photos de la construction du pont de 1912

Notre bon ami Claude Loubier, qui détient le plus grand nombre de photos anciennes de Saint-Georges, est toujours à l'affut de nouveaux trésors en ce domaine. Encore récemment, il a mis la main sur trois nouvelles photos exceptionnelles de scènes captées lors de l'érection du pont de fer de 1912 (photo 1).



On sait que l'histoire du pont de bois de David Roy a duré de 1881 à 1911. En conséquence, puisqu'il fallait avoir un nouveau pont en 1912, on a commencé sa construction dès 1911. La première étape, très laborieuse et importante, fut d'ériger des piliers pour supporter toute la structure. La base de ces piliers étant dans l'eau, il fallait les réaliser pendant l'été, car il aurait été impensable d'y travailler en hiver, à travers la glace et l'eau très froide. Grâce à Claude Loubier, nous avons la chance d'avoir des photos démontrant que ceux-ci furent construits au cours de la période estivale en 1911.



La 2e photo nous offre une vue sur la rivière. On constate que le premier pilier ayant été érigé est celui du côté Est. Dans le jargon technique des entreprises de construction en ce domaine, on appelle «culées» les structure d'appui des extrémités des ponts. On voit bien la culée en question à droite sur cette photo. De plus, on voit des ouvriers ayant commencé la préparation de la base du pilier central, au milieu de la rivière. On avait entrepris les travaux le plus tôt possible pour être certain de finir avant l'hiver suivant. C'était au printemps, puisqu'on y aperçoit de nombreux billots flottant un peu partout pendant la période de drave.



Sur la 3e photo, prise en direction Ouest, on voit le pilier central et celui de l'ouest complétés. On aperçoit aussi le chemin d'accès descendant vers l'ancien pont de bois, qui continua d'être utilisé jusqu'au mois de juillet 1912, date d'ouverture du nouveau pont de fer. On entrevoit aussi, à l'extrême gauche, une minime section du pont de David Roy.



La première photo, qui a été découverte dernièrement par M. Loubier, est superbe. Elle nous fait voit l'avancement des travaux au cours de l'hiver 1911-12. On profitait de l'hiver pour s'appuyer sur le couvert de glace plutôt que dans l'eau pour effectuer un tel travail. À l'époque, il n'y avait pas encore de grues servant à hisser les poutres dans les hauteurs. Le travail se faisait plutôt «à bras» par les ouvriers qui utilisaient un système de poulies pour monter les poutres sur le chantier. Fallait non seulement les monter mais aussi les manoeuvrer pour les mettre en place dans les airs. Il fallait être vraiment ingénieux et adroit pour construire un tel pont avec des moyens techniques aussi simples. Oeuvrant sans aucune protection, leur travail était très dangereux.



Aussi sur la 1e photo, on voit le pont de bois en arrière-plan, à droite. Remarquez à gauche le sentier que les piétons empruntaient pour traverser la rivières sans avoir à défrayer le coût d'utilisation du pont de bois de Davis Roy (1 cenne). Les gens ont commencé à utiliser ce pont de fer dès le mois de juillet 1912, même si sa bénédiction officielle n'a eu lieu que le dimanche 13 juin 1913 devant une foule immense.



Photos du fonds Claude Loubier. Texte et recherches de Pierre Morin.