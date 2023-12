Le dôme du couvent du Bon-Pasteur de Saint-Georges

Vous avez probablement vu des images de l'incendie majeur qui a ravagé l'ancien couvent du Bon-Pasteur à Montréal dans la journée de vendredi 26 mai dernier. On a déploré la destruction du fameux dôme qui ornait cette bâtisse historique. Saviez-vous que presque tous les couvents des soeurs du Bon-Pasteur au Québec autrefois étaient coiffés d'un dôme du même genre? Hé oui, même celui de Saint-Georges, qui célèbre cette année son 100e anniversaire (ayant été construit en 1923 après la destruction par le feu du précédent les 3 et 4 janvier 1923). Nous avons en effet chez nous un tel couvent qui est très bien conservé, et qui s'appelle maintenant le Centre culturel Marie-Fitzbach. Il est doté d'un superbe dôme qui est parfois illuminé pendant la nuit. Au cas où vous ne l'auriez jamais remarqué, en voici une extraordinaire photo, prise par le talentueux photographe Jean-Frédéric Chrétien au mois de mai 2020. L'éclairage confère un aspect vraiment saisissant à cet immeuble remarquable.



En haut au centre, juste en avant du dôme, il y a une statue dont il est impossible de distinguer les détails vu que la photo (pour capter l'ensemble de cette immense bâtisse) a été prise à une distance trop éloignée. Jean-François Vachon a eu l'habileté de prendre une superbe photo de façon beaucoup plus rapprochée, ce qui nous permet de distinguer les personnages. C'est Saint Joseph tenant sur son bras l'enfant Jésus.



Jean-Frédéric Chrétien est celui qui a fourni les deux autres photos, soit la première et la troisième. Le dernière a été prise avec un puissant télé-objectif et révèle que la statue est protégée par un treillis métallique. En fait, ce treillis est nécessaire pour empêcher les oiseaux d'avoir accès à ce monument, évitant les dommages causés par les déjections acides et très dommageables pour ces oeuvres d'art.



Admirons ce bel immeuble que la ville a su rénover et conserver.



Photos 1 et 3 du fonds Jean-Frédéric Chrétien. Photo 2 courtoisie de Jean-François Vachon. Texte et recherches de Pierre Morin. Visionnez tous les textes de la Société historique