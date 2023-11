Rencontre gourmande autour de l'ail noir à la Terre du 9

Moi, c'est Cam, et je suis ravie de vous présenter la nouvelle chronique "Cam découvre la Beauce pour vous". Arrivée en Beauce il y a déjà six mois, je suis immédiatement tombée sous le charme de la région. Cette semaine, je suis partie à la découverte de l'ail noir de Beauce. En temps que grande gourmande et grande fan de cuisine, j'aime manger local et me renseigner sur les cultures de nos producteurs locaux. C'est donc en faisant des recherches sur le site mangeonslocal.upa.qc.ca, que j'ai découvert LA TERRE DU 9. Une exploitation familiale, se trouvant à Saint-Honoré-de-Shenley. Je vous invite à plonger dans ma discussion avec Amélie, la propriétaire de la ferme. Pour aller plus loin... Sachez que la Terre du 9 transforme 90% de ce qui provient de leur terre en produits de consommation. Et si comme moi, vous êtes curieux, vous pouvez toujours les contacter pour organiser une dégustation! Instagram: instagram.com@discoveredwithcam

